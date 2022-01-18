Власти Бийска выплатят 100 тысяч рублей женщине, покусанной бездомной собакой

В январе 2021 года на бийчанку днем напала бродячая собака и причинила средней тяжести вред здоровью.

«Причиной случившегося послужило ненадлежащее осуществление ответчиком деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Бийска. Суды первой и апелляционной инстанций с таким выводом согласились, отклонив доводы ответчика об обратном. Решение вступило в законную силу», — рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокурора Бийска в интересах женщины о взыскании в ее пользу 100 тысяч рублей.

Компенсацию за моральный вред должно выплатить городское управление, отвечающее за благоустройство.

Ранее в Барнауле бродячая собака не дала мальчику пройти в школу. Ребенок не пострадал, некоторые жители заявили, что собака просто хотела поиграть и покушать.