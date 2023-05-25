Власти Первомайского района рассказали о переполненных дорогах и школах министру строительства

Сейчас Первомайский район — лидер индивидуального жилищного строительства в регионе.
«Последние два года уже стали рекордными, на нас приходится около 10% жилья, которое сдавалось в Алтайском крае», - сказал Алексей Никулин, замглавы района. При этом количество населенных пунктов не изменилось.
С развитием поселков увеличивается транспортный поток. Как отметила глава района Юлия Фролова, дороги в Фирсово и Бобровку по утрам и вечерам с ним уже не справляются.
Кроме того, есть и проблема строительства дорог к новым микрорайонам. Уже сложившиеся участки поселков становятся транзитными, что, разумеется, не нравится тем, кто переселился в частный дом ради тишины и покоя. В таком положении, например, рискуют оказаться жители «Фирсовой Слободы 2».
«Мы строим внутриквартальные дороги. Но в сети внутри района мы бессильны без участия правительства», - отметил директор компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов.
Официально хватает
Переполнены не только дороги, но и образовательные учреждения. В районе сейчас строят две новые школы.
Как ранее рассказала глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина, чтобы защищать проекты и получать деньги на новое строительство, официальные данные должны доказывать, что в поселке для этого проживает достаточное количество людей.
Эти данные — прописки. Если новых сельчан нет на бумаге, получается, что и школ «хватает» для тех, кто официально живет в сельсовете.
Однако без инфраструктуры покупатели не желают регистрироваться по новому месту жительства. Получается замкнутый круг.
Как отметил Алексей Никулин, во всем Первомайском районе на самом деле проживает примерно вдвое больше людей, чем принято считать. Это осознание пришло к властям после организации централизованного сбора мусора.
Перегружены сети
Обсудили и проблемы жителей, которые столкнулись с недобросовестными застройщиками.
«Они много обещали потенциальным покупателям, например, организовать инфраструктуру и досуг, а потом все бросали. Не получив обещанного жители идут с невыполненным и требуют этого от муниципалита. Стараемся решать такие вопросы по мере возможности», - сказал Алексей Никулин
Он отметил, что это не касается крупных застройщиков, вроде «Фирсовой Слободы» и «Лосихина острова».
Также недобросовестные строительные компании пытаются пользоваться старой инженерной инфраструктурой, в том числе электрическими сетями и водопроводом.
Участники обсуждения предложили создать реестр добросовестных застройщиков индивидуального жилья, а также усилить контроль в этом сегменте рынка.