Власти предложили соорудить смотровую площадку на «Сибирских Мальдивах»

«Люди хотят фотографироваться. Раз народ идет, значит надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК — прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, они пойдут нам навстречу. Здесь главная задача — организовать комфортное и безопасное для людей место», — заявил начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов на выездном совещании на новосибирской ТЭЦ-5 СГК.

В СГК пообещали рассмотреть это предложение, пишет Тайга.инфо.

«Мы подумаем над этим предложением и, возможно, сделаем смотровую площадку для желающих. Но, прежде всего, нам важно обеспечить ее безопасность. Потому что мы берем на себя ответственность за каждого потенциального туриста», — прокомментировал главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов.

Золоотвал функционирует с 2008 года, все санитарные и природоохранные нормы соблюдаются, заявили в СГК.

Бирюзовое озеро

Бирюзовое озеро, расположенное буквально в 10 минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий.

В июле статьи о нем появились и в зарубежных СМИ — в The New York Times, The Guardian и в других изданиях. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC.

Меры безопасности

Новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции. Планируется расширить систему видеонаблюдения за гидротехническим сооружением.

Тем не менее прокуратура Новосибирской области заинтересовалась сообщениями СМИ о «Сибирских мальдивах» у ТЭЦ и организовала проверку соблюдения законов, в том числе об охране природы.

При этом в филиале СГК отмечали, что золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория компании, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии — недопустимы в первую очередь из соображений безопасности — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя.