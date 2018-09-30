Дурная слава: власти Солсбери решили изменить имидж города после отравления Скрипалей

Администрация британского Солсбери пригласила специалистов по ребрендингу для создания нового образа города. На такой шаг власти решились после того, как пришли к выводу, что город стал ассоциироваться у людей исключительно с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Guardian.