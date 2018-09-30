Дурная слава: власти Солсбери решили изменить имидж города после отравления Скрипалей

После «дела Скрипалей» поток туристов в Солсбери сократился на 17%, пишет РБК. Консультанты, которых пригласили власти, должны будут предложить новые варианты продвижения города.
Все места в Солсбери, которые были оцеплены после отравления Скрипалей, на данный момент обеззаражены и безопасны, заверила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены и найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они получили дозу нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергает. 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов.