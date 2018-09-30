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Дурная слава: власти Солсбери решили изменить имидж города после отравления Скрипалей

Администрация британского Солсбери пригласила специалистов по ребрендингу для создания нового образа города. На такой шаг власти решились после того, как пришли к выводу, что город стал ассоциироваться у людей исключительно с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Guardian.

Солсбери, Великобритания.
Солсбери, Великобритания.
СС0

После «дела Скрипалей» поток туристов в Солсбери сократился на 17%, пишет РБК. Консультанты, которых пригласили власти, должны будут предложить новые варианты продвижения города.

Все места в Солсбери, которые были оцеплены после отравления Скрипалей, на данный момент обеззаражены и безопасны, заверила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены и найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они получили дозу нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергает. 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов.

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