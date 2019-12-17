Вместо отеля Radisson на площади Сахарова в Барнауле появится Лунапарк

Аттракционы Лунапарка приедут на новогодние праздники из Москвы. Появятся карусели «Твистер», «Лавица», «Манеж» и другие.
Новогодний комплекс развлечений имеет единый дизайн. Его украсят яркой иллюминацией. Также организуют торговлю.
Планируется, что Лунапарк заработает с 21 декабря.
Напомним, этим летом за парк на площади Сахарова развернулась борьба. Барнаульские активисты выступили против застройки территории, где, как планировалось, должен был появиться отель Radisson.
Позже проект перенесли на другую площадку, которая пока еще не определена. Инвестор опроверг информацию о переносе Radisson из города.