Инвестор отеля Radisson опроверг информацию о переносе проекта из Барнаула в другой город

Компания «ПремиумСтрой — Алтай» еще не приняла окончательного решения о переносе крупного инвестиционного проекта по строительству международного отеля высокого класса из Барнаула в другой город. «Некоторые СМИ поспешили сообщить об этом. Финальное решение мы примем в декабре, а сейчас ждем новых предложений от мэрии по земельным участкам», — сообщил altapress.ru Иван Лужаев, первый заместитель генерального директора компании.

Иван Лужаев также подчеркнул, что не намерен второй раз смотреть и обсуждать те участки, которые ранее предлагались правительством края и администрацией города под строительство отеля. «На них тоже есть зеленые уголки, а нам не хотелось бы наступать на одни и те же грабли», сказал он.

Предприниматель также напомнил, что международные гостиничные сети имеют жесткие требования к местам расположения своих отелей.

Это должен быть административный и деловой центр города, с хорошей транспортной инфраструктурой и инженерными коммуникациями. Очевидно, что выбор таких площадок в Барнауле ограничен.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Напомним, два года назад компания «Премиум-Строй — Алтай» обратилась к краевым властям с предложением построить в центре Барнаула гостиницу, которую в дальнейшей передать в управление международной отельной сети, предположительно — Radisson.

Инициатива была одобрена сначала экс-губернатором края Александром Карлиным, а затем поддержана действующим главой Виктором Томенко.

20 сентября в Москве Томенко впервые встретился с инвестором и топ-менеджментом компании RadisonHotelGroup. В ходе переговоров стороны еще раз заручились взаимной заинтересованностью в реализации проекта.

Тогда же было озвучено и предполагаемое место строительства гостиницы — на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Однако никаких документов о выделении инвестору земельного участка или утвержденном архитектурном проекте подписано на встрече не было.

Тем не менее, новость о возможном появлении гостиницы вызвала бурю негодавания у некоторой части барнаульцев. В социальных сетях и СМИ они начали активно протестовать против того, что стройкой будет уничтожен зеленый сквер на улице Молодежной.

2 ноября 2019 года. Встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с руководством компании «ПремиумСтрой — Алтай» для обсуждения проекта Radisson. Оифициальный сайт Алтайского края.

Хотя Иван Лужаев неоднократно говорил, что намерен сохранить этот «зеленый уголок», а также взять на себя дополнительные расходы по озеленению Барнаула — например, центральной аллее на улице Молодежной.

Тем не менее, в октябре градус напряженности только нарастал. Вскоре в Барнауле прошли одиночные пикеты против строительства отеля, а затем самые буйные барнаульцы потребовали от мэрии выдать разрешение на проведение митинга.

Такое разрешение было получено, и митинг состоялся в спальном районе Барнаула.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

В непростой ситуации правительство края и мэрия Барнаула предпочли молчаливо наблюдать за тем, куда повернет градус напряженности.

И хотя вся эта истерия, скорее всего, отрицательным образом повлияет на восприятие инвесторами делового климата в Алтайском крае и Барнауле, молчание длилось слишком долго.

Лишь в самом конце октября Дмитрий Аристов, председатель городского комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заявил в прессе, что «место под Radisson» выбрано неудачно.

По утвержденному генплану и правилам земельной застройки строительство зданий на месте зеленого сквера возле площади Сахарова не предусмотрено.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

2 ноября в Барнауле Виктор Томенко вновь встретился с инвестором и недвусмысленно дал понять, что сквер на Молодежной должен остаться рекреационной зоной — дислокацию отеля необходимо поменять. Изменить статус сквера в генплане без учета мнения барнаульцев нельзя.

А они — против. Хотя, заметим, что никаких репрезентативных опросов и широкого экспертного обсуждения данной сложной темы не было.

Тогда же Виктор Томенко поручил экономическому вице-губернатору Павлу Дитятеву, начальнику управления по туризму и санаторно-курортной деятельности Евгению Дешевых и и. о. главы администрации Барнаула Вячеславу Франку продолжить работу с инвестором, чтобы предложить новые варианты размещения гостиницы.

По данным на 6 ноября такие варианты в «ПремиумСтрой — Алтай» еще не поступили.