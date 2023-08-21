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Жизнь

Вниманию метеопатов. Какой вред здоровью нанесет геомагнитный удар и как защититься от космической атаки

В ближайшее время магнитная буря уже даст знать о себе 26 августа. А 21-го пока слабый фон магнитных колебаний, вероятность геомагнитного шторма составляет 1%.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Геомагнитная буря — резкое изменение в магнитном поле Земли, которое возникает из-за вспышек на Солнце. Люди ощущают влияние магнитных бурь по-разному: кто-то их не чувствует, а кто-то мучается при малейшем колебании магнитного поля Земли.

Исследование показало, что 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

О том, как космическая погода действует на человека и как от него защититься рассказывает интернет-издание Life.

Симптомы влияния геомагнитной бури:

  • головная боль,
  • резкие скачки артериального давления,
  • головокружение,
  • учащенное сердцебиение,
  • затрудненное дыхание,
  • нарушение сна,
  • рассеянность, раздражительность, тревожность,
  • усталость,
  • боль в суставах, ломота в костях,
  • обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Чего стоит избегать при магнитных бурях:

  • работы с техникой,
  • вождения автомобиля,
  • частого использования телефона и компьютера,
  • физической активности.

Как защититься от магнитной бури:

  • снизить физическую активность,
  • чаще принимать контрастный душ,
  • есть меньше вредной пищи,
  • ограничить себя в употреблении алкоголя,
  • пить больше воды,
  • следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Между тем в ближайшее магнитная буря уже даст знать о себе 26 августа. А 21-го пока слабый фон магнитных колебаний, вероятность геомагнитного шторма составляет 1%.

При этом совсем недавно на Солнце произошли три мощных вспышки.

Активность

Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час. В апреле мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.

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