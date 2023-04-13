Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского и не стесняется чувств

Пятая внучка бывшего президента Бориса Ельцина Мария Юмашева состоит в романтических отношениях с сыном Бориса Березовского Глебом. Об их отношениях сообщает Star.hit.

О романе между наследниками политических деятелей 90-х журналисты узнали недавно. Предположительно, 20-летняя Мария Юмашева и 25-летний Глеб Березовский начали встречаться несколько месяцев назад.

Несмотря на это, пара не стесняется демонстрировать свои чувства в социальных сетях. Они проводят вместе много свободного времени и путешествуют.

Журналисты предполагают, что молодых людей связало увлечение фотографией.

Ранее Мария Юмашева встречалась с футболистом Федором Смоловым. Подписчики Марии и фанаты Смолова надеялись, что пара состоит в крепких отношениях и ждали их свадьбы. Однако пара рассталась.

Ранее зять Ельцина, Валентин Юмашев ушел с должности советника президента России.