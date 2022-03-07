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Жизнь

«Водилу трясет до сих пор»: жительница Новосибирска родила в салоне автобуса в центре города

6 марта жительница Новосибирска родила ребенка в автобусе № 28 на улице Красный проспект, пишет НГС. Роды принимали пассажиры, водитель и кондуктор.

Беременная женщина, мама.
Беременная женщина, мама.
Михаил Хаустов

Роды у женщины начались, когда транспорт остановился на улице Красный проспект. По словам кондуктора, ребенка с мамой передали «скорой», с малышом все хорошо, чего не скажешь о водителе автобуса.

«Водилу до сих пор трясет», — написала в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» кондуктор Алина Попова.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич сказал журналистам, что мама с ребенком находятся в горбольнице Новосибирска. Известно, что родилась девочка.

Ранее в январе 33-летняя россиянка из Санкт-Петербурга Александра Федорова родила десятого малыша. Ее старшему ребенку — 16 лет.

Многодетная семья живет в 5-комнатной квартире, полученной от государства.

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