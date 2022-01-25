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Жизнь

Водитель автобуса в Алтайском крае купил фиктивные документы для работы

Водитель автобуса в Бийске приобрел документы об успешном прохождении технического осмотра на Дальнем Востоке. При проверке в наукограде выяснилось, что автобус ТО не проходил совсем, пишет «Бийский рабочий».

Ремонт дорог в Бийске, автобус.
Ремонт дорог в Бийске, автобус.
Александр Ефимов в vk.com/biysk_all

Сотрудники Госавтоинспекции проверяли водителей на дорогах. Мужчина показал диагностическую карту, но инспектор усомнился, что автобус проделал столь длительный путь до Бийска.

При детальной проверке выяснилось, что документ фиктивный. За это индивидуальный предприниматель получил штраф в 50 тыс. рублей.

Больше такого произойти не должно, говорят в ГИБДД. Теперь, чтобы выдать диагностическую карту и внести ее в базу, нужна электронная подпись. Раньше достаточно было ввести пароль, который легко можно было украсть.

Наличие техосмотра инспекторы теперь проверяют по госномеру или VIN-коду через Единую автоматизированную систему технического осмотра и диагностическая карта в бумажном варианте даже не потребуется.

Ранее в Барнауле власти задумались о смене нескольких перевозчиков за грубое нарушение графика.

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