1 апреля
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Жизнь

Водители автобусов сами заделывают дорожные ямы в Барнауле

Водители маршрута № 75 показали, как чинят дорогу на ул. Фурманова. Видео опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Водители чинят дорогу.
Водители чинят дорогу.
Barnaul 22

Мужчины самостоятельно привезли на одном из автобусов материалы и стали заделывать повреждение.

По их словам, водителям постоянно приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы объехать яму — а это чревато последствиями.

Это не первый раз, когда водители этого маршрута берут дело в свои руки. До этого они починили поврежденный участок дороги на выезде на Павловский тракт.

В мэрии прокомментировали ситуацию. По словам властей, сейчас закончилось комиссионное обследование дорог. По итогам сформируют план ремонта горячим асфальтом на грядущий дорожностроительный сезон.

План утвердят 3 апреля, но в мэрии заверили, что ремонт ул. Фурманова в него точно включат. К ремонту приступят в середине-конце апреля, когда установится тепло.

Ранее из-за размытой дороги перекрыли движение в Алтайском крае.

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