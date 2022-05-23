Вокальный конкурс «ОЛИМП» прошёл в Барнауле с 13 по 15 мая и собрал более 400 участников со всей страны

С 13 по 15 мая на площадке концертного зала АГИК прошёл Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП». За два конкурсных дня жюри отсмотрели 215 номеров, в которых приняли участие более 400 человек. Участниками конкурса стали как дети, так и взрослые, самому взрослому участнику более 50 лет, а самой молодой участнице совсем недавно исполнилось 5. По итогам конкурсных прослушиваний состоялись мастер-классы от членов жюри, большой круглый стол с педагогами участников и масштабный гала-концерт.

Церемонию награждения на гала-концерте открыла ректор Алтайского государственного института культуры, председатель Барнаульской городской Думы — Галина Александровна Буевич, которая подчеркнула уникальность конкурса и важность его проведения для региона.

По итогам конкурсных прослушиваний жюри определили победителей в 7 номинациях и выбрали обладателей гран-при конкурса. Обладатели гран-при отправятся на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запишут песню в профессиональной студии. Лауреаты конкурса получили акустические системы, смартфоны, вокальные микрофоны, профессиональные наушники и многое другое. Лауреаты также получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры. Всем победителям вручили уникальные кубки, которые специально для конкурса изготовили на ювелирном заводе.

Гран-при конкурса завоевали Мальвина и Добрыня Кириенко.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем нашим информационным партнёрам и спонсорам. Отдельно хотелось бы выделить и поблагодарить коллектив торговой сети „Мария-Ра“, торгово-развлекательного центра „GALAXY“ и лично Евгения Александровича Ракшина за поддержку вокального конкурса „ОЛИМП“. Невероятно приятно, что у нас в крае есть компании, оказывающие огромную помощь в развитии детского и подросткового спорта, в реализации творческих инициатив и проведении массовых праздников.» — отметили организаторы конкурса.

Председателем жюри конкурса выступил Иван Чебанов (CHEBANOV) — известный артист и музыкант, автор кавера на песню Андрея Губина «Ночь», который стал лидером топ-чартов в России и СНГ. В состав профессионального жюри вошли: Любовь Айкина, Ольга Николаева, Виктория Гальцева и Виталий Гасаев. По итогам конкурса члены жюри подчеркнули высокий уровень организации всех мероприятий и предложили организаторам в дальнейшем расширить линейку конкурсов.

Вокальный конкурс «ОЛИМП». Центр цифрового контента АГИК

Конкурс прошёл в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» Алтайского государственного института культуры при поддержке фонда «Социальные Инициативы». Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и ТРЦ «GALAXY».