Волгоград переименовали в Сталинград, но не официально

Власти Волгограда поменяли дорожные указатели на въездах в город на Сталинград. Это сделали в честь юбилея победы в Сталинградской битве, сообщает Lenta.ru .

В городе не только поменяли дорожные указатели, но и повесили праздничные плакаты с надписью «Сталинград — родина победы».

Власти не впервые проводят такую акцию. Предыдущая была 19 ноября 2022 года.

Такую традицию установила Волгоградская городская дума в 2013-м. Ежегодгно в памятные даты Волгоград меняет название на «город-герой Сталинград» в качестве символа города.

Ранее бывший премьер-министром России Сергей Степашин заявил, что Волгоград следует снова переименовать в Сталинград. Чтобы сохранить память о победе в одноименной битве, подчеркивает РБК.