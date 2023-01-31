31 января
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Жизнь

Волгоград переименовали в Сталинград, но не официально

Власти Волгограда поменяли дорожные указатели на въездах в город на Сталинград. Это сделали в честь юбилея победы в Сталинградской битве, сообщает Lenta.ru.

Волгоград переименовали в Сталинград
Волгоград переименовали в Сталинград
Сообщество "Волгоград" во Вконтакте

В городе не только поменяли дорожные указатели, но и повесили праздничные плакаты с надписью «Сталинград — родина победы».

Власти не впервые проводят такую акцию. Предыдущая была 19 ноября 2022 года.

Такую традицию установила Волгоградская городская дума в 2013-м. Ежегодгно в памятные даты Волгоград меняет название на «город-герой Сталинград» в качестве символа города.

Ранее бывший премьер-министром России Сергей Степашин заявил, что Волгоград следует снова переименовать в Сталинград. Чтобы сохранить память о победе в одноименной битве, подчеркивает РБК.

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