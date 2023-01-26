26 января
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Жизнь

Места ограничены! Мошенники просят бийчан скинуться на бомбоубежище

В Бийске заметили объявления о том, что собирают деньги на строительство бомбоубежища. Об этом сообщает «Бийск 22».

Объявление о бомбоубежище
Объявление о бомбоубежище
Бийск 22

Неизвестные предлагают скинуться на строительство бомбоубежища, так как скоро «ожидается ядерная агрессия со стороны недружественных стран (США и их сателлитов)».

Всем, кто скинется, обещают именной пропуск в убежище «на случай ядерной угрозы».



«Торопитесь, количество мест ограничено. Берегите себя и своих близких», — призывают авторы объявления.



В свою очередь начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин сообщил, что никакого строительства бомбоубежища нет. За каждым промышленным объектом уже закреплены такие сооружения и в случае ЧС эвакуация происходит только в черте города, пояснил он.

Ранее стало известно, что в Бийске стало заметно меньше миллионеров.

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