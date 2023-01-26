Места ограничены! Мошенники просят бийчан скинуться на бомбоубежище

Неизвестные предлагают скинуться на строительство бомбоубежища, так как скоро «ожидается ядерная агрессия со стороны недружественных стран (США и их сателлитов)».
Всем, кто скинется, обещают именной пропуск в убежище «на случай ядерной угрозы».
«Торопитесь, количество мест ограничено. Берегите себя и своих близких», — призывают авторы объявления.
В свою очередь начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин сообщил, что никакого строительства бомбоубежища нет. За каждым промышленным объектом уже закреплены такие сооружения и в случае ЧС эвакуация происходит только в черте города, пояснил он.
Ранее стало известно, что в Бийске стало заметно меньше миллионеров.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!