Волшебная сила искусства: губернатор Томенко принял участие в закрытии Межрегиональной художественной выставки «Сибирь-XIII»

Межрегиональный выставком по отбору работ на выставку «СИБИРЬ — XIII».

Регион второй раз стал местом проведения такого масштабного события, говорится в телеграм-канале главы АК.

Приз

Приз зрительских симпатий Межрегиональной художественной выставки «Сибирь-XIII» получил алтайский художник Валерий Октябрь с картиной «Суровый Алтай».

Проект

Лучшие произведения выставки в 2024 году станут экспонатами грандиозного выставочного проекта «Россия» в Москве.

Цифры

Выставка начала свою работу в спортивном комплексе «Титов Арена» 5 июля.

Участие в ней приняли 713 профессиональных художников и искусствоведов из Сибирского федерального округа (СФО).

В экспозицию вошло почти 1500 искусствоведческих публикаций, произведений живописи, скульптуры, монументального, храмового и театрально-декорационного искусства.

Представленные экспозиции были размещены в «Титов Арене» на площади в четыре тысячи квадратных метров.

Лучшие работы мастеров Сибири увидели почти 40 тыс. человек.

Самым рекордным стал предпоследний день работы выставки — накануне в "Титов Арене" побывало более 4 тыс. человек.

Выставком

Ранее сообщалось, как в Барнауле отбирали картины со всей Сибири для крупнейшей в истории края выставки. В работе межрегионального выставкома участвовали представители секретариата Союза художников России из Москвы, руководители всех сибирских отделений Союза художников России и ведущие искусствоведы региона – всего 19 человек.