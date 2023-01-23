«Вооруженным мужчиной», который бродил по сибирскому городу, оказалась девушка с игрушечным пистолетом

В Железногорске задержали 19-летнюю девушку, из-за которой закрыли детские сады и школы и посоветовали жителям не выходить на улицу, передает Telegram-канал Kras Mash.

Неизвестный мужчина с предметом, похожим на оружие в Железногорске.

Как рассказали полицейские, ружье у девушки было игрушечное. Она его купила через интернет, получила в пункте выдачи и несла домой.

Однако та прогулка наделала много шума. Администрация города посоветовала жителям оставаться в домах, учебные учреждения закрыли, детей на улицу не выпускали без сопровождения взрослых.

Девушку допрашивают в участке.

Ранее стало известно, что 20 января выпускник пришел в школу с игрушечным пистолетом в Новоалтайске.