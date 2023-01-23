23 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Из-за вооруженного мужчины жителей сибирского города призвали оставаться дома

Территории учебных и дошкольных учреждений Железногорска (Красноярский край) закрыли из-за подозрительного мужчины, предположительно разгуливающего с оружием, сообщает «ТВ-Енисей».

Неизвестный мужчина с предметом, похожим на оружие в Железногорске.
Неизвестный мужчина с предметом, похожим на оружие в Железногорске.
"Живой Красноярск"

Информацию об этом подтвердили в администрации города. Также в ведомстве отметили, что в учреждениях усилили безопасность.

Детей отпускают домой только в сопровождении взрослых.

Неизвестный с предметом, похожим на ружье был замечен возле школы № 97, пишет АиФ.

«Была в нашей 97-й школе, забирала ребенка, потому что учителя сообщили, что видели вооруженного человека. Детей одних не выпускали домой», — рассказывает мать одного из школьников.

Подозрительного человека заметили и в районе школы № 101 на ул. Комсомольской и на ул. Школьной.

Территорию сейчас патрулирует полиция. Правоохранители дежурят в школах и детских садах.

Ранее стало известно, что выпускник пришел в школу с пистолетом в Новоалтайске.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость