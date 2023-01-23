Из-за вооруженного мужчины жителей сибирского города призвали оставаться дома

Информацию об этом подтвердили в администрации города. Также в ведомстве отметили, что в учреждениях усилили безопасность.
Детей отпускают домой только в сопровождении взрослых.
Неизвестный с предметом, похожим на ружье был замечен возле школы № 97, пишет АиФ.
«Была в нашей 97-й школе, забирала ребенка, потому что учителя сообщили, что видели вооруженного человека. Детей одних не выпускали домой», — рассказывает мать одного из школьников.
Подозрительного человека заметили и в районе школы № 101 на ул. Комсомольской и на ул. Школьной.
Территорию сейчас патрулирует полиция. Правоохранители дежурят в школах и детских садах.
Ранее стало известно, что выпускник пришел в школу с пистолетом в Новоалтайске.
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