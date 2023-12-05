Восьмибалльные пробки сковали Барнаул из-за снегопада

Заторы есть на пр. Ленина, Красноармейском и Строителей
Также скованы ул. Партизанская и пер. Ядринцева.
Известно, что перекрыты участки на пр. Социалистическом и Комсомольском. Это может влиять на загруженность пр. Ленина.
Особенно сильно движение затруднено в центре города, сообщает 2ГИС.
Заторы есть на пр. Ленина, Красноармейском и Строителей
Также скованы ул. Партизанская и пер. Ядринцева.
Известно, что перекрыты участки на пр. Социалистическом и Комсомольском. Это может влиять на загруженность пр. Ленина.
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