Вот это поворот: в фильме «Чип и Дейл» мышь Гаечка вышла замуж за муху и родила 42 мухомыша

20 мая на стриминговом сервисе Disney+ появилось полнометражное продолжение легендарного мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Судьба любимых героев шокировала любителей популярного мультика.

Кадр из фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»/Walt Disney Studios/2022

По сюжету нового фильма, дуэт бурундуков, которые снимались в мульсериале, распался. Чип стал страховым агентом, а Дейл пытается заработать на былой славе, пишет «Фонтанка.ру».

Им предлагают «перезагрузку», но Чип оказывается — по его мнению, новых приключений бурундуков никто не захочет смотреть.

Тем не менее, два героя воссоединяются и идут навстречу новым приключениям.

Но один момент из фильма особенно зацепил зрителей — внезапно выяснилось, что мышка Гаечка вышла замуж за муху Вжика. И у них якобы родились 42 ребенка, одновременно похожих на родителей. В сети их прозвали «мухомышами».

Героям прибавили взрослых проблем. Так, Рокфор оказался зависимым от сыра, а Дейл сделал себе «3D-операцию», чтобы выглядеть трехмерным.

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах покажут мультфильмы «Чиполлино», «Буратино» и «Тайна третьей планеты».