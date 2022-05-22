Вот это поворот: в фильме «Чип и Дейл» мышь Гаечка вышла замуж за муху и родила 42 мухомыша

По сюжету нового фильма, дуэт бурундуков, которые снимались в мульсериале, распался. Чип стал страховым агентом, а Дейл пытается заработать на былой славе, пишет «Фонтанка.ру».
Им предлагают «перезагрузку», но Чип оказывается — по его мнению, новых приключений бурундуков никто не захочет смотреть.
Тем не менее, два героя воссоединяются и идут навстречу новым приключениям.
Но один момент из фильма особенно зацепил зрителей — внезапно выяснилось, что мышка Гаечка вышла замуж за муху Вжика. И у них якобы родились 42 ребенка, одновременно похожих на родителей. В сети их прозвали «мухомышами».
Героям прибавили взрослых проблем. Так, Рокфор оказался зависимым от сыра, а Дейл сделал себе «3D-операцию», чтобы выглядеть трехмерным.
Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах покажут мультфильмы «Чиполлино», «Буратино» и «Тайна третьей планеты».