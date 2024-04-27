Вредоносные мухи прикинулись осами и появились в Новосибирске

Некоторые виды сирфид мимикрируют в окраске под осу, но их всегда выдает голова с типичными для мух глазами, пишет vn.ru.

Эти насекомые бывают малиновые, луковые и даже морковные. Так, малиновая муха опыляет цветки вишни. Но, наевшись нектара и пыльцы вишни, малиновая муха откладывает яйца неподалеку под кусты малины.

И личинки подгрызают молодые побеги малины, отчего куст может погибнуть.

Но самая вредоносная муха из сирфид — луковая.

Ранее произошел банановый скандал из-за мухи-горбатки. Дело в том, что среди импортированных партий бананов обнаружили муху-горбатку. И в России решили приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.

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