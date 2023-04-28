Долгожданную теплую весеннюю погоду спрогнозировали в алтайском Гидрометцентре на 28 апреля.

Погода в Алтайском крае

Настоящая жара наступит в регионе 28 апреля.

Ночью температура поднимется до +12 градусов. Местами немного прохладнее — до плюс шести.

Днем — уже до +27 градусов, ветер юго-западный, местами порывы до 18 м/с. Преимущественно без осадков.

Погода в Барнауле

Настоящая летняя погода придет и в Барнаул.

Ночью температура составит от плюс девяти до +11.

Днем же столбик термометра поднимется аж до +24 — и при этом ни капли дождя.

Ветер теплый, юго-западный, 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.