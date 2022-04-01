Все по-взрослому. Молодые социалисты Алтайского края избрали нового лидера

Открытие собрания, как и полагается, было очень торжественным — под Гимн Российской Федерации, в исполнении одной из активисток алтайского отделения МСР Анны-Марии Инганес-Софии Феличи фон Райхенбах-Панкевич. После проникновенного выступления будущего политика, ребята послушали наказы, как они сами сказали «своих старших товарищей».
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев был рад, что партийные ряды пополняются новыми, интересными, целеустремлённым и амбициозными людьми. Он отметил, что партия в крае готова сегодня дать ребятам все инструменты, чтобы расти.
«На старте все равны, а дальше — это труд каждого из вас», — дал пищу для размышлений и выводов ребятам Александр Терентьев, отметив, что партия очень нуждается в молодом поколении. «Хотелось, чтобы вы были очень бескомпромиссными в вопросах ответственности за нашу родину, большую и малую. Это самое главное, — подчеркнул политик. — Продать себя легко, а назад уже не вернёшь». Александр Терентьев пожелал ребятам удачи, настойчивости, а также оставаться порядочными и честными людьми. «Спасибо, что вы с нами! Будьте достойны слова справедливость», — сказал лидер алтайских социалистов.
Поддержала ребят и Председатель Координационного совета МСР Анастасия Павлюченкова, отметив, что региональное отделение партии в Алтайском крае обладает уникальным опытом подготовки молодых кадров. К примеру, фракция социалистов в Барнаульской городской Думе в полном составе — выходцы из молодёжки. Анастасия Павлюченкова призвала ребят пользоваться опытом старших партийцев и почаще к ним приставать с вопросами, идеями и проектами.
Пригласила она их и к сотрудничеству с федеральным отделением МСР. В частности, рассказала, что этим летом будет организована учеба для муниципальных кандидатов. «Даже если вы не будете баллотироваться, можете подать заявку и участвовать — это даст вам возможность понять, как делаются выборы, — отметила социалист. — Вы должны брать ответвенность за себя и за ваше будущее. Мы здесь не только для того, чтобы все стали депутатами. Не все хотят ими быть, и это нормально. Мы здесь, чтобы менять страну к лучшему! Вы должны работать как одна команда. Не перекладывать ответственность на руководителя, которого вы выберите».
По словам Анастасии Юрьевны, ребята встали на путь, который приведет их в реальную политику. Также она предложила последовать примеру ряда регионов и начинать развивать сеть справедливых молодежек в Алтайском крае.
Депутат АКЗС, руководитель аппарата РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Евгения Боровикова отметила, что край уже начал создавать эту сеть. Даже на собрании есть представители из Панкрушихинского, Ключевского, Зонального и Бийского районов, г. Бийска и Новоалтайска. «В недалёком будущем мы овладеем всеми муниципалитетами края», — поддержала своих «птенцов» Евгения Анатольевна, ведь именно она будет куратором и наставником молодых социалистов в Алтайском крае.
После приветственных слов гостей были рассмотрены вопросы повестки собрания. Делегаты тайным голосованием избрали на два года Председателя Совета — им стал Тимофей Тавлетчин. Сформировали Совет, в который помимо председателя вошли Анна Жильцова, Елизавета Тюпенкова, Анна-Мария Инганес-София Феличи фон Райхенбах-Панкевич, Софья Дорцвейлер, Илья Сурков и Семён Гылка. И выбрали ревизора РО МСР — Захара Торычева.