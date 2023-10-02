2 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Всемирный день без алкоголя и другие интересные праздники 2 октября

День замены лампочки, Международный день ненасилия и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 2 октября.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Всемирный день без алкоголя

Праздник берет начало в Женеве в 2008 году, когда во время заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения было предложено организовать соответствующий день.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Международный день ненасилия

С 2007 года эта дата известна, как день ненасилия. Его основная идея заключается в стремлении «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия». Дата выбрана неслучайно, ведь 2 октября родился Махатма Ганди, благодаря которому и возникла философия ненасилия.

Лошади
Лошади
unsplash.com

Всемирный день сельскохозяйственных животных

Празднование этого дня берет начало примерно с 1940-х годов. В этот день многие люди устраивают различные мероприятия в защиту и бережное отношение к животным, поскольку часто встречаются недобросовестные владельцы, которые содержат скот и домашнюю птицу в непригодных условиях.

Осень.
Осень.
СС0

День путанья следов в осеннем парке

Это необычное событие, которое отвлечься от суеты и обратить внимание на золотую осень.

Электричество. Лампочка.
Электричество. Лампочка.
pexels.com

День замены лампочки

Этот день повышает осведомленность о свето- и энергосберегающих технологиях, связанных с лампочками.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость