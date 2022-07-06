6 июля
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Жизнь

Всемирный день поцелуя-2022. Милые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

В календаре праздников 6 июля — Всемирный день поцелуя. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru.

Поцелуй.
Поцелуй.
СС0.

Поздравления с Всемирным днем поцелуя в прозе

Поздравляю с Всемирным днем поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, веселых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.

Поздравляю с Всемирным днем поцелуя и желаю ни дня своей жизни не тратить напрасно. Желаю наслаждаться каждым мгновением, целовать любимых и дорогих людей. Пусть каждый поцелуй в губки, в щечку или воздушный поцелуй делают тебя счастливее, веселее и жизнерадостнее!

Пусть каждый поцелуй будет родным, теплым и нежным, приносит душевный покой и приятное умиротворение, радость и улыбку. Целуйтесь чаще, не бойтесь проявить чувства, и показать любовь. С Всемирным днем поцелуя!

Поцелуй.
Поцелуй.
Олег Богданов

Поздравления с Всемирным днем поцелуя в стихах

Целуйтесь чаще,
Целуйтесь крепче,
Пусть губ горячих
Касанье лечит.

Не тратьте время
Вы понапрасну,
Целуйтесь с теми,
С кем жизнь прекрасна!

Сегодня день такой веселый,
День поцелуев и любви!
Он обладает доброй силой
И чудеса всегда творит.

И пусть друзья обнимут крепче,
И поцелуют от души.
Пускай горит любовь все ярче
И в каждый дом скорей спешит!

Нам сегодня не до ссор,
Стоит ли ругаться?
Поцелуев день пришел —
Будем целоваться!
Раздаю свои я «чмоки"
И соседям, и друзьям.
Подходи, раздам и вам!

Поцелуй. Пары.
Поцелуй. Пары.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Всемирным днем поцелуя в смс

Поцелуя сладкий мед
Исцелит любую рану,
Поцелуя каждый ждет,
Просыпаясь утром рано.

Чтобы мир наш был добрей,
И улыбки не стирались,
Вы целуйтесь все нежней,
Губ касаньем наслаждаясь!

Прекрасней поцелуя
Занятий не найти.
И ссору вмиг любую
С ним можно прекратить!

И искры разлетятся
В момент сближенья губ.
Давайте целоваться,
Чтоб мир наш не был груб!

Поцелуй сегодня друга
И подругу поцелуй.
День сегодня поцелуя, —
Выше нос и не тоскуй.

«Кис» пошли ты своей маме
И о папе не забудь,
Поцелуи, между прочим,
Не мешают нам отнюдь!

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