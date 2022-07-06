Всемирный день поцелуя-2022. Милые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем поцелуя в прозе
Поздравляю с Всемирным днем поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, веселых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.
Поздравляю с Всемирным днем поцелуя и желаю ни дня своей жизни не тратить напрасно. Желаю наслаждаться каждым мгновением, целовать любимых и дорогих людей. Пусть каждый поцелуй в губки, в щечку или воздушный поцелуй делают тебя счастливее, веселее и жизнерадостнее!
Пусть каждый поцелуй будет родным, теплым и нежным, приносит душевный покой и приятное умиротворение, радость и улыбку. Целуйтесь чаще, не бойтесь проявить чувства, и показать любовь. С Всемирным днем поцелуя!
Поздравления с Всемирным днем поцелуя в стихах
Целуйтесь чаще,
Целуйтесь крепче,
Пусть губ горячих
Касанье лечит.
Не тратьте время
Вы понапрасну,
Целуйтесь с теми,
С кем жизнь прекрасна!
Сегодня день такой веселый,
День поцелуев и любви!
Он обладает доброй силой
И чудеса всегда творит.
И пусть друзья обнимут крепче,
И поцелуют от души.
Пускай горит любовь все ярче
И в каждый дом скорей спешит!
Нам сегодня не до ссор,
Стоит ли ругаться?
Поцелуев день пришел —
Будем целоваться!
Раздаю свои я «чмоки"
И соседям, и друзьям.
Подходи, раздам и вам!
Поздравления с Всемирным днем поцелуя в смс
Поцелуя сладкий мед
Исцелит любую рану,
Поцелуя каждый ждет,
Просыпаясь утром рано.
Чтобы мир наш был добрей,
И улыбки не стирались,
Вы целуйтесь все нежней,
Губ касаньем наслаждаясь!
Прекрасней поцелуя
Занятий не найти.
И ссору вмиг любую
С ним можно прекратить!
И искры разлетятся
В момент сближенья губ.
Давайте целоваться,
Чтоб мир наш не был груб!
Поцелуй сегодня друга
И подругу поцелуй.
День сегодня поцелуя, —
Выше нос и не тоскуй.
«Кис» пошли ты своей маме
И о папе не забудь,
Поцелуи, между прочим,
Не мешают нам отнюдь!