Всемирный день поцелуя-2022. Милые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Целуйтесь чаще,

Целуйтесь крепче,

Пусть губ горячих

Касанье лечит.



Не тратьте время

Вы понапрасну,

Целуйтесь с теми,

С кем жизнь прекрасна!

Сегодня день такой веселый,

День поцелуев и любви!

Он обладает доброй силой

И чудеса всегда творит.



И пусть друзья обнимут крепче,

И поцелуют от души.

Пускай горит любовь все ярче

И в каждый дом скорей спешит!