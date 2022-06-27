Всемирный день рыболовства-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем рыболовства в прозе
Поздравляю с Всемирным днем рыболовства. Желаю вместе с рыбкой на свой крючок ловить удачу и успех, желаю от рыбалки получать лишь удовольствие и наслаждение, желаю всегда клевого клева и отличного улова.
Поздравляю с Всемирным днем рыболовства и от души желаю крупного улова на законных правах, отличного клева и с берега, и с лодки, наживки на удачу и успех. Пусть на крючок каждый день попадается золотая рыбка, которая исполнит все пожелания сердца и души.
Всемирный день рыболовства пусть принесет с собой большие уловы на счастье и радости. Желаю проводить больше времени с семьей и родными, а хобби свое не «забрасывать» и совершенствоваться в нем!
Поздравления с Всемирным днем рыболовства стихах
Всех на свете рыболовов
Поздравляем от души!
Только крупных вам уловов,
Рыбки множество большой!
Пусть все в жизни будет клево,
Пусть сбываются мечты!
Будьте счастливы, здоровы,
Мира вам и доброты!
Рыболовы, поздравляем!
Будет щедрым пусть улов.
В праздник искренне желаем,
Чтобы был шикарным клев.
Рыба шла чтоб косяками,
В ваши сети, на крючок,
Чтобы радовал прыжками
Вас почаще поплавок!
В рыболовстве, несомненно,
Тебе равных вовсе нет,
И улов всегда отменный,
Как от Нептуна презент!
Еще рыбку золотую
Пожелаю я поймать,
Чтоб мечту твою любую
Могла быстро воплощать!
Поздравления с Всемирным днем рыболовства в смс
Сколько рыбке не плутать,
Легко может в сеть попасть
И на удочку пойматься,
И в кастрюле оказаться.
С праздником вас, рыболовы,
Большими будут пусть уловы,
И погода будет славной,
Пусть жизнь течет рекою плавно!
Рыболовам всем желаем
Поймать рыбку золотую,
Чтоб, на берегу скучая,
Воплотить мечту любую!
И чтоб были все уловы
Просто сказочно большими,
Чтоб гордиться вслед за клевом
Вам успехами своими!
Желаю удачного клева,
Компании дружной, большой,
Всегда чтоб с огромным уловом
Ты весело мчался домой!
Пусть солнышко радостно светит,
Погоды не будет плохой,
И счастье плывет в твои сети,
А беды все смоет волной!