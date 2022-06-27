Всемирный день рыболовства-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Всемирным днем рыболовства. Желаю вместе с рыбкой на свой крючок ловить удачу и успех, желаю от рыбалки получать лишь удовольствие и наслаждение, желаю всегда клевого клева и отличного улова.

Поздравляю с Всемирным днем рыболовства и от души желаю крупного улова на законных правах, отличного клева и с берега, и с лодки, наживки на удачу и успех. Пусть на крючок каждый день попадается золотая рыбка, которая исполнит все пожелания сердца и души.