7 ноября
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Жизнь

Встают с колен: российские кинотеатры впервые с февраля собрали больше 550 млн рублей за выходные

Российские кинотеатры на выходных с 3 по 6 ноября собрали 550−555 млн рублей, сообщает kinobusiness.com.

Кадр из фильма "Сердце пармы".
Кадр из фильма "Сердце пармы".
kinopoisk.ru

В последний раз такие показатели были 17−20 февраля 2022 года. В топе фильмов — «Сердце Пармы», он уже пятую неделю возглавляет кинопрокаты РФ и СНГ.

Лидеры кинопроката в России и СНГ 3−6 ноября:

  • «Сердце Пармы» — 106 млн рублей (всего — 696 млн рублей);
  • «Петр I: Последний царь и первый император» — 65 млн рублей);
  • «Либерея: Охотники за сокровищами» — 54 млн рублей (175 млн рублей);
  • «Большое путешествие: Специальная доставка» — 61 млн рублей (128 млн рублей);
  • «Любовники» — 61 млн рублей.

Ранее стало известно, что находчивые владельцы кинотеатров «импортозаместили» названия кинокартин.

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