Встают с колен: российские кинотеатры впервые с февраля собрали больше 550 млн рублей за выходные

Российские кинотеатры на выходных с 3 по 6 ноября собрали 550−555 млн рублей, сообщает kinobusiness.com .

В последний раз такие показатели были 17−20 февраля 2022 года. В топе фильмов — «Сердце Пармы», он уже пятую неделю возглавляет кинопрокаты РФ и СНГ.

Лидеры кинопроката в России и СНГ 3−6 ноября:

«Сердце Пармы» — 106 млн рублей ( всего — 696 млн рублей);

всего — 696 млн рублей); «Петр I: Последний царь и первый император» — 65 млн рублей);

«Либерея: Охотники за сокровищами» — 54 млн рублей ( 175 млн рублей);

175 млн рублей); «Большое путешествие: Специальная доставка» — 61 млн рублей ( 128 млн рублей);

128 млн рублей); «Любовники» — 61 млн рублей.

Ранее стало известно, что находчивые владельцы кинотеатров «импортозаместили» названия кинокартин.