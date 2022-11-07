Встают с колен: российские кинотеатры впервые с февраля собрали больше 550 млн рублей за выходные

В последний раз такие показатели были 17−20 февраля 2022 года. В топе фильмов — «Сердце Пармы», он уже пятую неделю возглавляет кинопрокаты РФ и СНГ.
Лидеры кинопроката в России и СНГ 3−6 ноября:
- «Сердце Пармы» — 106 млн рублей (всего — 696 млн рублей);
- «Петр I: Последний царь и первый император» — 65 млн рублей);
- «Либерея: Охотники за сокровищами» — 54 млн рублей (175 млн рублей);
- «Большое путешествие: Специальная доставка» — 61 млн рублей (128 млн рублей);
- «Любовники» — 61 млн рублей.
Ранее стало известно, что находчивые владельцы кинотеатров «импортозаместили» названия кинокартин.