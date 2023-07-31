Встреча со звездами, испытания силы и народное творчество. Как пройдет фестиваль "Земляки" в 2023 году

Совсем скоро в Алтайском крае пройдет фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». На праздник приедут российские артисты и пройдут спортивные и творческие конкурсы. Altapress.ru рассказывает, как пройдет фестиваль.

Когда и где пройдет фестиваль?

Фестиваль "Земляки" пройдет с 4 по 6 августа в Смоленском районе поселке Верх-Обский.

Мероприятия будут длиться с 9:00 до 23:00. Кроме 6 августа - там мероприятия пройдут с 10:00 до 13:00.

На фестивале "Земляки" на родине Михаила Евдокимова в селе Верх-Обском. Altairegion22.ru

Праздничная программа

4 августа пройдут соревнования по футболу и волейболу на стадионе "Старт". В 10:00 состоится открытие праздника детства «В гостях у Михаила Сергеевича».

После него пройдет конкурс детского рисунка на асфальте "Родина - это Алтай" и состоится награждение победителей. Завершит день молодежная программа "Россия - страна талантов".

5 августа в 9:00 откроется спортивный праздник и пройдут соревнования по волейболу, футболу, гиревому спорту, стритболу, армрестлингу. Также можно будет сдать нормы ГТО.

В 10:00 начнут работать творческая площадка "Свободный микрофон" и ярмарка изделий ремесленников Алтайского края.

В 12:00 начнется праздник "С легким паром!", где можно будет связать собственный банный веник. А в 15:00 пройдут дружеские посиделки «С легким паром!» с участием друзей Михаила Евдокимова.

Также в течение дня будут идти награждения участников и победителей спортивный соревнований. Завершит день гала-концерт звезд российской эстрады, он начнется в 20:00.

6 августа в 10:00 пройдет экскурсия по Мемориальному музею М.С. Евдокимова.

В 12:00 начнется гражданская панихида памяти М.С.Евдокимова и состоится возложение цветов.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022. Ирина Пергаева.

Кто из звезд приедет на фестиваль?

На фестиваль приедут Александр Маршал, Александр Буйнов, Игорь Саруханов, а также певица Диана Завидова, которая родом с Алтая.