31 июля
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Жизнь

Встреча со звездами, испытания силы и народное творчество. Как пройдет фестиваль "Земляки" в 2023 году

Совсем скоро в Алтайском крае пройдет фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». На праздник приедут российские артисты и пройдут спортивные и творческие конкурсы. Altapress.ru рассказывает, как пройдет фестиваль.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Когда и где пройдет фестиваль?

Фестиваль "Земляки" пройдет с 4 по 6 августа в Смоленском районе поселке Верх-Обский.

Мероприятия будут длиться с 9:00 до 23:00. Кроме 6 августа - там мероприятия пройдут с 10:00 до 13:00.

На фестивале &quot;Земляки&quot; на родине Михаила Евдокимова в селе Верх-Обском.
На фестивале "Земляки" на родине Михаила Евдокимова в селе Верх-Обском.
Altairegion22.ru

Праздничная программа

4 августа пройдут соревнования по футболу и волейболу на стадионе "Старт". В 10:00 состоится открытие праздника детства «В гостях у Михаила Сергеевича».

После него пройдет конкурс детского рисунка на асфальте "Родина - это Алтай" и состоится награждение победителей. Завершит день молодежная программа "Россия - страна талантов".

5 августа в 9:00 откроется спортивный праздник и пройдут соревнования по волейболу, футболу, гиревому спорту, стритболу, армрестлингу. Также можно будет сдать нормы ГТО.

В 10:00 начнут работать творческая площадка "Свободный микрофон" и ярмарка изделий ремесленников Алтайского края.

В 12:00 начнется праздник "С легким паром!", где можно будет связать собственный банный веник. А в 15:00 пройдут дружеские посиделки «С легким паром!» с участием друзей Михаила Евдокимова.

Также в течение дня будут идти награждения участников и победителей спортивный соревнований. Завершит день гала-концерт звезд российской эстрады, он начнется в 20:00.

6 августа в 10:00 пройдет экскурсия по Мемориальному музею М.С. Евдокимова.

В 12:00 начнется гражданская панихида памяти М.С.Евдокимова и состоится возложение цветов.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Кто из звезд приедет на фестиваль?

На фестиваль приедут Александр Маршал, Александр Буйнов, Игорь Саруханов, а также певица Диана Завидова, которая родом с Алтая.

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