ВТБ приобрел лабораторный микроскоп для Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства

ВТБ в рамках общебанковской благотворительной программы «Здоровая страна» передал КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» («АККЦОМД») новый ультрасовременный микроскоп Olympus CX43, предназначенный для проведения диагностических анализов у детей. Современное оборудование позволит повысить производительность клинико-диагностической лаборатории. Микроскоп стоимостью 550 тысяч рублей был приобретен благотворительным фондом «ВТБ Страна».

В «Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства» проходят лечение дети со всего Алтайского края, в том числе, страдающие онкологическими заболеваниями. Постановка диагноза лейкоз невозможна без проведения развернутого анализа крови, анализа костного мозга и других исследований, которые проводятся с помощью микроскопов. От качества выполнения анализов зависит постановка диагноза, выбор лечения и прогноз течения заболевания. Новый лабораторный микроскоп позволит повысить производительность клинико-диагностической лаборатории.

— В день наша лаборатория проводит исследования мазков крови, костного мозга, цитологических препаратов для не менее 50 пациентов. С помощью микроскопа выполняется подсчет и описание форменных элементов крови. Это исследование позволяет заподозрить многие заболевания, в том числе гематологические. Микроскоп необходим и для проведения цитологических исследований при онкологических заболеваниях: мы исследуем клетки опухолей. Новый прибор более удобен в работе и должен повысить производительность лаборатории, — пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией центра охраны материнства и детства Моника Сапкина.

ВТБ на протяжении многих лет оказывает поддержку детскому лечебному учреждению. Представители банка уже более четырех лет участвуют в социальном проекте «Больничный клоун». В рамках проекта они навещают детей, находящихся на длительном лечении в больнице, организуют развлекательные мероприятия, помогая пациентам преодолеть сложный период через игру и общение. Также сотрудники ВТБ регулярно принимают участие в волонтерской акции «Коробка храбрости», собирая средства на подарки для маленьких пациентов больницы.

— Оказание помощи детским медучреждениям — одно из приоритетных направлений социальной деятельности ВТБ. Современное технологическое оборудование — это спасенные детские жизни. Мы также понимаем, что маленьким пациентам кроме хорошего лечения нужны и положительные эмоции, которых в больнице не хватает. Наши волонтеры приходят в палаты, играют с детьми и помогают отвлечься и забыть про болезнь. Искренне верим, что все что мы делаем, способствует скорейшему выздоровлению детей, — отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент банка ВТБ (ПАО).