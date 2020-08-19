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Жизнь

+85. Второй день на Алтае от коронавируса выздоравливают больше, чем заражаются

В Алтайском крае, по данным на 19 августа, зарегистрировали 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Напомним, 4 августа в крае суточный прирост опустился ниже 100 — с этого дня ежедневно регистрируют менее сотни зараженных. На 18 августа выявили 91 случай, при этом выздоровел 191 пациент.

Из новых 85 заболевших по данным на 19 августа: Барнаул — 55, Заринск — 7, Бийск, Новоалтайск, Первомайский, Хабарский районы — по 3 заболевших, Ребрихинский, Романовский районы — по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Троицкий, Тюменцевский районы — по 1 заболевшему,

Всего в крае инфицированы — 10 887 человек (в том числе 943 ребенка до 17 лет включительно), выздоровели — 9 239 (за прошедшие сутки — 105 человек).

На сегодняшний день проходят лечение 1 361 человек: в госпиталях — 767 пациентов, на амбулаторном лечении — 594.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

По типу заболевания: 173 случая — завозные, 5 479 — по контакту с зараженными, 2 812 — у больных внебольничной пневмонией, 3445 — у заболевших ОРВИ, в 4630 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 112, на аппарате ИВЛ находятся 29 пациентов.

За весь период скончались 287 человек: из них 6 за последние сутки: (от COVID-19 — 2, по иной причине смерти — 4). Всего от короновирусной инфекции скончались 111 человек (по иным причинам смерти — 172 человека, на экспертизе — 4 случая).

Напомним, Алтайский край закрепился в группе самых выздоравливающих от COVID-19 регионов.

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