+85. Второй день на Алтае от коронавируса выздоравливают больше, чем заражаются

Напомним, 4 августа в крае суточный прирост опустился ниже 100 — с этого дня ежедневно регистрируют менее сотни зараженных. На 18 августа выявили 91 случай, при этом выздоровел 191 пациент.
Из новых 85 заболевших по данным на 19 августа: Барнаул — 55, Заринск — 7, Бийск, Новоалтайск, Первомайский, Хабарский районы — по 3 заболевших, Ребрихинский, Романовский районы — по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Троицкий, Тюменцевский районы — по 1 заболевшему,
Всего в крае инфицированы — 10 887 человек (в том числе 943 ребенка до 17 лет включительно), выздоровели — 9 239 (за прошедшие сутки — 105 человек).
На сегодняшний день проходят лечение 1 361 человек: в госпиталях — 767 пациентов, на амбулаторном лечении — 594.
По типу заболевания: 173 случая — завозные, 5 479 — по контакту с зараженными, 2 812 — у больных внебольничной пневмонией, 3445 — у заболевших ОРВИ, в 4630 случаях — бессимптомное течение.
Тяжелобольных — 112, на аппарате ИВЛ находятся 29 пациентов.
За весь период скончались 287 человек: из них 6 за последние сутки: (от COVID-19 — 2, по иной причине смерти — 4). Всего от короновирусной инфекции скончались 111 человек (по иным причинам смерти — 172 человека, на экспертизе — 4 случая).
Напомним, Алтайский край закрепился в группе самых выздоравливающих от COVID-19 регионов.