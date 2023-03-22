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Второй Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП» пройдет в Барнауле с 14 по 16 апреля

С 14 по 16 апреля в концертном зале АГИК пройдёт уникальный вокальный конкурс «ОЛИМП», где на одной сцене выступят звёзды и начинающие вокалисты. Конкурс «ОЛИМП» — это возможность прийти к поставленной цели на Всероссийском уровне. Для участников конкурс станет прекрасным творческим инструментом, а также серьезным трамплином в вокальный путь!

Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».

Главный приз конкурса — поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.

Специальные призы конкурса — это акустические системы, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и многое другое. Также участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.

К участию в конкурсе приглашаются исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций.

Подать заявку для участия необходимо на официальном сайте конкурса:

https://olimp-altai22.ru

Центр цифрового контента АГИК

Конкурсные номинации:

  1. Академический вокал.
  2. Эстрадный вокал.
  3. Джазовый вокал.
  4. Народный вокал (фольклор).
  5. Авторская песня.

Состав жюри конкурса:

  • Александра Кузина — певица, финалистка шоу «Голос», «Новая звезда», педагог участников телевизионных конкурсов.
  • Любовь Айкина — проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук.
  • Елизавета Бойцова — эстрадная вокалистка, лауреат международных конкурсов, член международной ассоциации преподавателей вокала «IATS».
  • Евгений Трофимов — солист и основатель группы «Комната культуры», финалист шоу «Новая фабрика звезд» на телеканале «МузТВ».
  • Ольга Грушина — певица, автор песен, композитор, участница второго сезона проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия 1».
  • Александр Герасимов — известный Алтайский музыкант, композитор, автор песен и аранжировщик.
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, ответят по телефону: 8 983 178 55 19.


Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК, созданного в рамках федерального проекта Правительства России. Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия».

Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и торгово-развлекательный центр «GALAXY».


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