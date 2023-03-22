Второй Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП» пройдет в Барнауле с 14 по 16 апреля

С 14 по 16 апреля в концертном зале АГИК пройдёт уникальный вокальный конкурс «ОЛИМП», где на одной сцене выступят звёзды и начинающие вокалисты. Конкурс «ОЛИМП» — это возможность прийти к поставленной цели на Всероссийском уровне. Для участников конкурс станет прекрасным творческим инструментом, а также серьезным трамплином в вокальный путь!