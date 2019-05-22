ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма в городе

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают «Известия».

7% высказались за строительство храма в сквере у Театра драмы в соответствии с разработанным проектом, как и предлагалось ранее. Еще 14% считают, что место можно оставить прежним, но следует скорректировать проект с учетом мнения горожан. 58% выступили за перенос строительства в другую часть города.

Лишь 18% опрошенных посчитали, что лучше вообще отказаться от возведения этого храма в Екатеринбурге.

Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в центре города. Вскоре после стычки протестующих с бойцами ОМОНа задержали более 20 человек, а в среду, 15 мая, — более 70.

Через некоторое время в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он прокомментировал конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге в ходе медиафорума ОНФ в Сочи и предложил провести опрос.

Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Место для строительства выбрали в феврале 2019-го.