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Жизнь
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«Я думал, это запрещено»: новый алтайский министр спорта рассказал, зачем завел Instagram

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев вслед за другими краевыми чиновниками окунулся в социальные сети. Свое первый пост в Instagram он сделал неделю назад. А 26 декабря на встрече с журналистами рассказал, зачем ему это нужно.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:

Я бы раньше это сделал, но думал, то чиновникам запрещено присутствовать в соцсетях. У меня как получилось: съездил в Москву, были фотографии с коллегии Минспорта. Попробовал разместить, с первого раза не получилось. Позвонил дочери, она помогла. Для меня страница в Instagram — это, прежде всего, возможность получать обратную связь. Важно ведь не только позиционировать себя как открытого человека, но и быть им.

По словам министра, делиться особо личными моментами жизни он не хотел бы. «В личном плане я достаточно закрытый человек, но по работе я понимаю, что нужно быть открытым и честным в оценках», — сообщил Алексей Перфильев.

Сейчас у страницы министра спорта 305 подписчиков.

С чего все началось?

17 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел свою страницу в Instagram. Первый пост был посвящен поездке в Тягун. За первые сутки он накопил 3 тысячи подписчиков, сейчас их стало больше 6 тысяч.

Первые публикации Виктора Томенко в Instagram.
Первые публикации Виктора Томенко в Instagram.
www.instagram.com/gubernator_tomenko/

После этого инстамания поглотила краевых чиновников, ранее не светившихся в соцсетях. Буквально через пару дней после Томенко блог завел глава Славгорода Сергей Горбунов и сразу же отметился селфи в кабинете.

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