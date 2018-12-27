«Я думал, это запрещено»: новый алтайский министр спорта рассказал, зачем завел Instagram

Я бы раньше это сделал, но думал, то чиновникам запрещено присутствовать в соцсетях. У меня как получилось: съездил в Москву, были фотографии с коллегии Минспорта. Попробовал разместить, с первого раза не получилось. Позвонил дочери, она помогла. Для меня страница в Instagram — это, прежде всего, возможность получать обратную связь. Важно ведь не только позиционировать себя как открытого человека, но и быть им.