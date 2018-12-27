«Я думал, это запрещено»: новый алтайский министр спорта рассказал, зачем завел Instagram

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:
Я бы раньше это сделал, но думал, то чиновникам запрещено присутствовать в соцсетях. У меня как получилось: съездил в Москву, были фотографии с коллегии Минспорта. Попробовал разместить, с первого раза не получилось. Позвонил дочери, она помогла. Для меня страница в Instagram — это, прежде всего, возможность получать обратную связь. Важно ведь не только позиционировать себя как открытого человека, но и быть им.
По словам министра, делиться особо личными моментами жизни он не хотел бы. «В личном плане я достаточно закрытый человек, но по работе я понимаю, что нужно быть открытым и честным в оценках», — сообщил Алексей Перфильев.
Сейчас у страницы министра спорта 305 подписчиков.
С чего все началось?
17 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел свою страницу в Instagram. Первый пост был посвящен поездке в Тягун. За первые сутки он накопил 3 тысячи подписчиков, сейчас их стало больше 6 тысяч.
После этого инстамания поглотила краевых чиновников, ранее не светившихся в соцсетях. Буквально через пару дней после Томенко блог завел глава Славгорода Сергей Горбунов и сразу же отметился селфи в кабинете.