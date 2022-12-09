«Я иллюзионист». Артист музыкального театра Сергей Автоманов о ролях, судьбе и фокусах на сцене

Сергей Автоманов — молодой и заметный артист Алтайского музыкального театра. Не только из-за высокого роста. Он обожаем всеми театралами за яркие и, кажется, иногда несвойственные ему роли. Он играет в 23 спектаклях, и, пожалуй, самый известный из них — «Капитанская дочка», в котором Сергей сыграл непростую роль Емельяна Пугачева.

Родина и кони

— Вы родились в Кытмановском районе. Как вам сейчас ощущается родина?

— Я родился в Курье, в детстве я был нечастым гостем в районном центре, но при этом участвовал во многих конкурсах: пел, даже один раз танцевал. На самом селе для меня все достаточно удобно, самое нужное расположено в шаговой доступности.

В детстве мне было комфортно оставаться одному в районном центре, поскольку здесь нет такой суеты, как в городе. Мне нравилась тишина, а Кытманово — место спокойное, при этом тут есть все, что мне нужно было.

Осталось много теплых воспоминаний и историй после поездок в районный центр на коне. Это был гнедой конь, и, к сожалению, сейчас его уже нет. В детстве я иногда ездил на нем верхом, к счастью, не падал, руки-ноги не поломал.

Кытмановские мероприятия мне всегда нравились, у них есть своя определенная атмосфера простоты. Бывать там всегда интересно, приятно увидеть старых знакомых и поболтать с ними.

Артист Сергей Автоманов. АГМТ.

— А в Барнауле как себя чувствуете?

— Как дома. Я уже привык к этому месту, отличный город. Мне очень нравится архитектура, дома, площади, проспекты. Есть много мест, где можно круто провести время, та же площадь Сахарова.

Дебют

— Что вас вдохновило стать актером?

— Я могу назвать определенные этапы, но соединить их и точно сказать почему, не могу до сих пор. Меня сестра часто возила на вокальные конкурсы, потом я очень сильно хотел стать волейболистом, но не было возможности, поэтому я играл лишь на любительском уровне.

Потом я перешел в школу-интернат в Дмитро-Титово, где был преподаватель Светлана Викторовна Знобина, которая тоже повела меня по этому пути, помогая участвовать в различных актерских конкурсах.

Изначально меня пригласили просто посмотреть, чем занимается отряд местных артистов. Мне стало интересно, и я решил вступить в их ряды и так начал с ними везде участвовать. Я сам заметил, что у меня неплохо получается выступать на сцене, поэтому в начале 11-го класса я решил попробовать поступить в институт культуры… А мог бы и в политех поступить. Но нужно делать то, в чем ты можешь себя развить.

Артист Сергей Автоманов. АГМТ.

— Как вы попали в музыкальный театр?

— Сразу после выпуска из института. Я пытался искать работу в театральных детских студиях, но меня не принимали из-за отсутствия опыта. Да я и сам не знал, получится ли у меня работать с детьми, поэтому решил играть в театре. Я сейчас понимаю, что это мое место. Что будет дальше и куда меня петух клюнет, не знаю.

— Расскажите про свою первую роль в музыкальном.

— Первым моим спектаклем был «Юнона и Авось», в котором я играл роль Белоусова. Но, поскольку я был еще неопытным, это было сложно: я не понимал что делать, меня водили за руку, делал что попало, после чего коллеги надо мной много шутили по этому поводу. Но со временем я постепенно привык к режиму работы, и ничего, вроде живой остался.

Артист Сергей Автоманов. АГМТ.

Создать иллюзию

— Были ли в вашей жизни роли , от которых просто тошнило? Или вы можете все?

— Конечно, были такие роли, которые не очень приятно играть, но куда денешься… А какие именно — секрет. Так то, по большей части, мне без разницы.

Те роли, которые я хотел бы сыграть, я не сыграю к сожалению.

— Хотели бы сниматься в кино?

— Да, можно было бы попробовать, это интересно. Не могу точно сказать, в каком именно, но это кино точно должно быть великим!

Артист Сергей Автоманов. АГМТ.

— Есть ли волнение перед выходом на сцену? Если да , то как вы с ним справляетесь?

— Редко волнуюсь, очень редко. По первости в институте бывало, а сейчас практически такого нет. Последний раз серьезный мандраж был у меня перед спектаклем «Монте- Кристо», но по ходу действия все как-то улеглось. Если уверен в себе, то чего волноваться? Для меня театр — это не жизнь, а работа, а работать нужно с холодной головой и горячим сердцем.

Для меня важно, чтобы зритель находился в иллюзии, то есть моя цель — это создать иллюзию, фокус, а фокусник не может волноваться, у него все четко отработано.

— Как настраиваетесь на спектакль?

— Иногда достаточно легкой физической разминки: приседания, отжимания, попрыгать. Но я не могу сказать, что я всегда в форме, и разминка мне не нужна.

У меня есть еще такой фетиш: я люблю за полчаса до спектакля быть одетым и загримированным. И вот у меня есть эти полчаса до начала, я хожу, с кем-то могу говорить, шутить, но подсознательно настраиваюсь.

Артист Сергей Автоманов. АГМТ.

— А вокал в движении требует какой-то разминки?

— Ко всему привыкаешь на репетиции, подстраиваешься и выходишь уже подготовленным, но иногда и для этого разминка тоже нужна, конечно. Как и все артисты, перед вокалом нужно провести дыхательную разминку и распевку. А для движений достаточно просто немного подвигаться: побегать, попрыгать.

— Есть ли привычки , мешающие работе?

— Поздно ложиться спать, вкусно покушать. Еще лень и курение. Причем первое помогает избавиться от второго. Если нет сигарет, мне лень за ними идти. Так что я не курю.

Артист Сергей Автоманов. АГМТ.

Игра и жизнь

— Должен ли актер быть неординарной личностью?

— Как по мне, актеру не обязательно в жизни быть интересным человеком. Вообще, актер не должен быть таким. В идеале он должен быть незаметным, серым, чтобы его не замечал никто, но, когда он выходит на сцену, то должен быть неординарным. В жизни это не обязательно, главное — то, что на сцене.

— Чему вас в жизни обучила профессия?

— Мы многогранны. Часто в жизни мы понятия не имеем о каких-то своих чертах характера. А на сцене они раскрываются. Мы играем такие образы, которые раскрывают нас с другой стороны. Ну, например, играю я Емельяна Пугачева, а в жизни я не такой конфликтный человек, я в принципе не приемлю агрессии и революционные движения. Тем не менее, зрители верят моей игре. Значит, где-то во мне это все же есть.

Мне удалось показать жажду мести в роли Монте- Кристо, что мне в реальной жизни вовсе не присуще.

Артист, как и обычный человек в жизни, не должен стараться играть, он должен лишь раскрывать свой потенциал.

Артист Сергей Автоманов. АГМТ.

— У вас когда-нибудь были моменты актерского отчаяния , ощущение своей незначительности в профессии?

— Какой-то момент актерского отчаяния присутствует каждый день, но это- не нервный срыв, а просто усталость, грусть. На самом деле, профессия актера не стоит того, чтобы отчаиваться, это не такая уж и важная работа.

— Ну да , говорят , что актеры — продавцы воздуха.

— Мы сотрясаем воздух, не более того. В моем понимании от водителя маршрутки, например, больше пользы, чем от актера. Они возят больше полгорода людей, а на нас приходят посмотреть примерно 5% жителей, если не меньше.

— Как стать хорошим актером?

— Я не знаю. Во-первых, я не знаю, хороший я актер или нет, во-вторых, я вижу хороших актеров вокруг себя, но я не знаю, как они ими стали. Определенного секрета успеха нет. В жизни может случиться так, что смысла от того, что ты хороший актер, не будет. Либо ты будешь плохим, но популярным актером.

Понятие хорошего и плохого актера — это очень субъективно. Как и все искусство. Если ты фрезеровщик, то знаешь устройство станка и все манипуляции, если что-то не так сделал — минус пальцы. А с актерской игрой как понять, что хорошо, а что плохо?

Лада Зубкова, Надежда Тиунова.