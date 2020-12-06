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Жизнь

Юмористка в день рождения Евдокимова вспомнила, как сидел фрак на «простом деревенском парне»

Народная артистка России Клара Новикова рассказала Nation News, каким был экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Олег Богданов

Напомним, 6 декабря Евдокимов мог бы отпраздновать 63-й день рождения. Он погиб в 2005 году на трассе М-52 «Чуйский тракт».

Новикова отметила, что Михаил Сергеевич в первую очередь был артистом и всегда был очень великодушным, несмотря на «колючий» характер.

«Он был очень хорошим артистом. Нет никого похожего на него. Почему-то я вчера вспоминала Мишу в связи с нашими последними новогодними съемками. Как он умел носить костюм! Парень из деревни, но надевал фрак будто жил в нем всю жизнь, носил с рождения. Миша был очень разносторонний, с непростым характером. Когда человек талантливый, ему многое прощаешь. Он был по-человечески великодушен, отзывчив, добр», — рассказала артистка.

Она уверена, что если бы не случилось трагедии в 2005 году, то Евдокимов продолжал бы карьеру госслужащего, поскольку он был амбициозен.

При этом, подчеркнула Новикова, Евдокимова «подбили стать губернатором» и он «очень скучал по профессии» артиста.

«Пел песни, там у себя выходил на сцену. Причем с большим кайфом и удовольствием. Но он был уже обременен своими обязательствами, это огромный груз и ответственность. Он очень многое сделал, люди ему благодарны», — подчеркнула она.

Недалеко от места гибели Евдокимова поставили небольшую часовню, окруженную 47 березами — каждая символизирует год его жизни. Накануне ее отремонтировали.

Ранее altapress.ru рассказал, как себя чувствовал народный губернатор и о чем говорил незадолго до гибели.

Трагедия произошла на повороте с трассы М52 Новосибирск-Бийск-Ташанта на село Плешково (Зональный район). Михаил Евдокимов торопился в село Полковниково Косихинского района на юбилей космонавта №2 Германа Титова.
Трагедия произошла на повороте с трассы М52 Новосибирск-Бийск-Ташанта на село Плешково (Зональный район). Михаил Евдокимов торопился в село Полковниково Косихинского района на юбилей космонавта № 2 Германа Титова.
Осмотр места происшествия сотрудниками милиции и прокуратуры.
Осмотр места происшествия сотрудниками милиции и прокуратуры.
Перед началом эвакуации автомобиля из него извлекли тела погибших водителя и охранника губернатора.
Перед началом эвакуации автомобиля из него извлекли тела погибших водителя и охранника губернатора.
Чтобы избежать возгорания Мерседеса Евдокимова, пожарные перед эвакуацией машины обработали её пеной.
Чтобы избежать возгорания Мерседеса Евдокимова, пожарные перед эвакуацией машины обработали её пеной.
Место гибели Михаила Евдокимова.
Место гибели Михаила Евдокимова.
altapress.ru
Тойота-Спринтер-Морино, обгоняя которую, Мерседес Евдокимова слетел с трассы.
Тойота-Спринтер-Морино, обгоняя которую, Мерседес Евдокимова слетел с трассы.

7 августа 2005 года в результате ДТП на Чуйском тракте погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Также скончались водитель Иван Зуев и охранник губернатора Александр Устинов. Выжить удалось только Галине Евдокимовой.

По официальной версии, Mercedes Евдокимова на большой скорости (180−200 км в час) пошел на обгон Toyota Sprinter, водитель которой, Олег Щербинский, стал поворачивать влево, не видя губернаторской машины. Mercedes, уворачиваясь от помехи, по касательной зацепил ее левый бок и слетел в кювет.

Пролетев в воздухе 20−25 метров, машина упала на землю и врезалась в березу — при падении машины образовалась яма глубиной в полметра. Губернатор, водитель и телохранитель скончались мгновенно.

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