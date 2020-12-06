Юмористка в день рождения Евдокимова вспомнила, как сидел фрак на «простом деревенском парне»

Напомним, 6 декабря Евдокимов мог бы отпраздновать 63-й день рождения. Он погиб в 2005 году на трассе М-52 «Чуйский тракт».

Новикова отметила, что Михаил Сергеевич в первую очередь был артистом и всегда был очень великодушным, несмотря на «колючий» характер.

«Он был очень хорошим артистом. Нет никого похожего на него. Почему-то я вчера вспоминала Мишу в связи с нашими последними новогодними съемками. Как он умел носить костюм! Парень из деревни, но надевал фрак будто жил в нем всю жизнь, носил с рождения. Миша был очень разносторонний, с непростым характером. Когда человек талантливый, ему многое прощаешь. Он был по-человечески великодушен, отзывчив, добр», — рассказала артистка.

Она уверена, что если бы не случилось трагедии в 2005 году, то Евдокимов продолжал бы карьеру госслужащего, поскольку он был амбициозен.

При этом, подчеркнула Новикова, Евдокимова «подбили стать губернатором» и он «очень скучал по профессии» артиста.

«Пел песни, там у себя выходил на сцену. Причем с большим кайфом и удовольствием. Но он был уже обременен своими обязательствами, это огромный груз и ответственность. Он очень многое сделал, люди ему благодарны», — подчеркнула она.

Недалеко от места гибели Евдокимова поставили небольшую часовню, окруженную 47 березами — каждая символизирует год его жизни. Накануне ее отремонтировали.

Ранее altapress.ru рассказал, как себя чувствовал народный губернатор и о чем говорил незадолго до гибели.

Трагедия произошла на повороте с трассы М52 Новосибирск-Бийск-Ташанта на село Плешково ( Зональный район). Михаил Евдокимов торопился в село Полковниково Косихинского района на юбилей космонавта № 2 Германа Титова. Осмотр места происшествия сотрудниками милиции и прокуратуры. Перед началом эвакуации автомобиля из него извлекли тела погибших водителя и охранника губернатора. Чтобы избежать возгорания Мерседеса Евдокимова , пожарные перед эвакуацией машины обработали её пеной. Место гибели Михаила Евдокимова. altapress.ru Тойота-Спринтер-Морино , обгоняя которую , Мерседес Евдокимова слетел с трассы.