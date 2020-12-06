Юмористка в день рождения Евдокимова вспомнила, как сидел фрак на «простом деревенском парне»

Напомним, 6 декабря Евдокимов мог бы отпраздновать 63-й день рождения. Он погиб в 2005 году на трассе М-52 «Чуйский тракт».
Новикова отметила, что Михаил Сергеевич в первую очередь был артистом и всегда был очень великодушным, несмотря на «колючий» характер.
«Он был очень хорошим артистом. Нет никого похожего на него. Почему-то я вчера вспоминала Мишу в связи с нашими последними новогодними съемками. Как он умел носить костюм! Парень из деревни, но надевал фрак будто жил в нем всю жизнь, носил с рождения. Миша был очень разносторонний, с непростым характером. Когда человек талантливый, ему многое прощаешь. Он был по-человечески великодушен, отзывчив, добр», — рассказала артистка.
Она уверена, что если бы не случилось трагедии в 2005 году, то Евдокимов продолжал бы карьеру госслужащего, поскольку он был амбициозен.
При этом, подчеркнула Новикова, Евдокимова «подбили стать губернатором» и он «очень скучал по профессии» артиста.
«Пел песни, там у себя выходил на сцену. Причем с большим кайфом и удовольствием. Но он был уже обременен своими обязательствами, это огромный груз и ответственность. Он очень многое сделал, люди ему благодарны», — подчеркнула она.
Недалеко от места гибели Евдокимова поставили небольшую часовню, окруженную 47 березами — каждая символизирует год его жизни. Накануне ее отремонтировали.
Ранее altapress.ru рассказал, как себя чувствовал народный губернатор и о чем говорил незадолго до гибели.
7 августа 2005 года в результате ДТП на Чуйском тракте погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Также скончались водитель Иван Зуев и охранник губернатора Александр Устинов. Выжить удалось только Галине Евдокимовой.
По официальной версии, Mercedes Евдокимова на большой скорости (180−200 км в час) пошел на обгон Toyota Sprinter, водитель которой, Олег Щербинский, стал поворачивать влево, не видя губернаторской машины. Mercedes, уворачиваясь от помехи, по касательной зацепил ее левый бок и слетел в кювет.
Пролетев в воздухе 20−25 метров, машина упала на землю и врезалась в березу — при падении машины образовалась яма глубиной в полметра. Губернатор, водитель и телохранитель скончались мгновенно.