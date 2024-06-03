Ювелирная работа. Высокоточную операцию по удалению крошечной опухоли провели алтайские онкологи

Алтайские онкологи провели высокоточную операцию на поджелудочной железе жительнице Бурлинского района. Врачи ювелирно удалили маленькую опухоль и сохранили функцию органа. Об этом сообщает пресс-служба краевого онкодиспансера.

Вовремя "поймать" опухоль

Жительница Бурлинского района Нина Михайловна Л. никогда не жаловалась на неприятные симптомы в поджелудочной железе. Более того, в больницу женщина обратилась совершенно по другому поводу — она стала часто падать в обморок.

Врачи назначили пациентке комплексную диагностику. Однако помимо причины обмороков специалисты обнаружили маленькую опухоль в поджелудочной железе. Компьютерная томография показала затемнение размером около 1 см в этом органе.

"Как правило, такие маленькие опухоли никак себя не проявляют, так что Нине Михайловне очень повезло, что болезнь удалось «поймать» на самой ранней стадии", — отмечают в пресс-службе учреждения.

Женщину направили в алтайский онкодиспансер. Врачам предстояло определить, насколько опасно новообразование с помощью пункционной биопсии. Но оказалось, что сделать ее будет очень не просто. Опухоль располагалась в толще поджелудочной железы в опасной близости от крупных магистральных сосудов. Действовать приходилось максимально точно, чтобы не допустить кровотечения и при этом поставить правильный диагноз.

Медицина. Лечение. pixabay.com

"Радуются и врачи, и пациенты"

Выполнила биопсию под контролем УЗИ опытный врач-онколог отделения рентгенохирургических методов диагностики, лечения и абдоминальной онкологии Нвард Бедян под ассистенцией врача-ординатора Карины Вакуленко.

"Гистология показала нейроэндокринный характер опухоли, — рассказывает Нвард Бедян. — Это значит, что такие образования медленно растут и редко метастазируют. В структуре онкопатологий это большая редкость. Они встречаются только в 2% случаях и трудно верифицируются".

Врач дополняет, что такому обнаружению новообразования "радуются и врачи, и пациенты". Ведь на ранней стадии для его лечения требуются только операция. Другого специализированного лечения не нужно.

Однако случай Нины Михайловны был не из легких. Опухоль была слишком мала и находилась глубоко в ткани поджелудочной железы. Операция требовала ювелирной работы и высокого мастерства.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Четыре небольших шрама

Врачи решили проводить манипуляцию лапароскопически, через небольшие проколы. Это позволяло свести операционную травму к минимуму и обеспечить быстрое восстановление пациентки.

Возглавил хирургическую бригаду заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики, лечения и абдоминальной онкологии Артур Хачатрян.

"Дополнительно во время операции через один из проколов завели специальный ультразвуковой датчик и выполнили интраоперационное УЗИ: это позволило точно выделить и удалить опухоль. Манипуляцию совершили на новейшем аппарате экспертного класса", — рассказывают в пресс-службе медучреждения.

Операция прошла успешно: врачам удалось сохранить функцию поджелудочной железы и удалить опухоль. Пациентка быстро пошла на поправку. Уже на второй день Нина Михайловна могла есть и даже ходить. А через неделю ее благополучно выписали домой.

Все, что сейчас напоминает женщине об онкологии – это четыре небольших шрама на животе. В ближайшие два-три месяца ей необходимо соблюдать диету без жирной, острой, соленой пищи и алкоголя. Так орган сможет восстановиться после операционного стресса.

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