Недавно открывшаяся Общественная приемная «Единой России» в Индустриальном районе пользуется популярностью у жителей района. Об этом свидетельствуют цифры — за 10 рабочих дней со своими вопросами и предложениями к партии обратились более сорока барнаульцев. О том, какие вопросы волнуют горожан чаще всего рассказал координатор городских общественных приемных «Единой России», исполнительный секретарь Барнаульского местного отделения партии Кирилл Гусев.

По словам единоросса, чаще всего жители приходят с проблемами жилищно-коммунального сектора. На втором месте по популярности — вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, далее — оказание медицинской помощи и благоустройство территорий многоквартирных домов.

На обращения горожан уже ответили депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Кристина Юстус, Сергей Струченко и Андрей Солодилов. Впрочем, площадка общественной приемной активно используется и победителями предварительного голосования партии. В частности, со своими вопросами жители Индустриального района уже обращались к победителю праймериз, главному врачу поликлиники N14 Дмитрию Денисову, члену Общественной палаты Барнаула Дмитрию Мавлютову и предпринимателю Дмитрию Аганову.

Кирилл Гусев. Фото: пресс-служба «Единой России»

— Общественная приемная востребована, — рассказал Кирилл Гусев. — За две недели работы поступило более сорока обращений. На открытии приемной секретарь Барнаульского местного отделения партии Вячеслав Генрихович Франк поставил перед нами задачу не просто собрать обращения, но решать их максимально оперативно. Для ускорения процесса решения все вопросы сразу же распределяется между депутатами и участниками предварительного голосования. Также в случае необходимости мы отправляем запросы в администрацию Индустриального района.

Исполнительный секретарь также напомнил, что Индустриальная общественная приемная — это еще и центр активности для жителей района. Здесь два раза в неделю «Волонтеры Победы» обучают пожилых людей компьютерной грамотности. Все занятия — бесплатные, они проводятся по адресу: улица Георгиева, 12. Телефон для справок: 8 (913)-361−05 25.