Za Мир! Zа Россию!: барнаульские депутаты-единороссы призвали горожан поддержать военных и президента

Больше 3 000 барнаульцев пришли на футбольную арену, чтобы отметить 8 годовщину воссоединения Крыма с Россией, а также поддержать действия Вооруженных Сил России и Президента страны при проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

В мероприятии, которое сегодня, 18 марта, прошло в барнаульском спорткомплексе «Темп», приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС, секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко, депутат АКЗС Иван Нифонтов, председатель Барнаульский гордумы Галина Буевич, депутаты от «Единой России» в гордуме Сергей Завалихин, Марина Понкрашева и Юрий Ряполов, а также представители общественных, патриотических, национально-культурных и молодежных объединений.

— Мы называем это событие «Крымская весна». За ним — ваша молодость, ваша жизнь, ваше стремление быть вместе. Я уверена — вы докажете всему миру, что всегда будете отстаивать свое право на свою страну, — сказала Галина Буевич.

Председатель Барнаульский гордумы Галина Буевич. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула

Как обратил внимание Сергей Завалихин, который служил в легендарном 345-ом отдельном парашютно-десантном полку, исполнял интернациональный долг в Республике Афганистан, сила России — в справедливости и правде.

— В сердце каждого из нас есть любовь к Родине и чувство справедливости. Сегодня мы празднуем Крымскую весну и выражаем безусловную поддержку жителям Донбасса, ставшим свободными и независимыми. Справедливость — это, когда те, кто виновны в восьмилетних обстрелах жителей Донбасса, наказаны. Справедливость — это, когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за желание говорить на родном языке, получают возмездие. Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным солдатам и офицерам Вооруженных сил России, ополченцам и военнослужащим ДНР и ЛНР. Мы призываем все здоровые силы на Украине выступить против незаконного неонацистского киевского режима. Решение верховного главнокомандующего России — мужественное и правильное! Ветеранское братство Алтайского края безоговорочно поддерживает Владимира Путина, солдат и офицеров. Мы призываем всех объединиться вокруг нашего Президента и Вооруженных сил, — заметил Сергей Завалихин.

Депутат от «Единой России» в гордуме Сергей Завалихин. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, представляющий интересы жителей Железнодорожного района города, Иван Нифонтов отметил, что Президент России Владимир Путин всегда отстаивает интересы россиян и делает все, чтобы наша страна всегда была сильной и суверенной державой.

Как подчеркнул Юрий Ряполов, Россия #СвоихНеБросает.

— Россия всегда объединяется для спасения своих: россияне всегда объединялись и всегда побеждали. И сейчас мы — бизнес, власть всех ветвей и уровней — объединились. Уверен, наш промышленный сектор справится со всеми санкциями, мы ни в чём не будем нуждаться! Молодежь, именно вы будете продолжать строить нашу процветающую Россию и сделаете нашу страну еще сильнее. Мы — Zа Президента, Zа Вооруженные силы Российской Федерации, Zа Россию, — подчеркнул депутат-единоросс.

Депутат от «Единой России» в гордуме Юрий Ряполов. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула

По мнению Марины Понкрашевой, воссоединение Крыма с Россией — историческая справедливость.

— В марте 2014 года на многочисленных митингах — от Владивостока до Калининграда — россияне поддержали выбор крымчан и действия Президента Российской Федерации. Сколько бы ни спорили политики о судьбах страны, в тот год все они поддержали решение Владимира Путина. Россия всегда будет отстаивать интересы соотечественников, — отметила депутат фракции «Единая Россия».

На митинг-концерте «Za Мир! Za Россию!» для зрителей выступили барнаульские творческие коллективы, прозвучали произведения из репертуара знаменитых российских рок-музыкантов.

Za Мир! Zа Россию! Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула Za Мир! Zа Россию! Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула Za Мир! Zа Россию! Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула

Напомним, 16 марта 2014 года на референдуме абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. 18 марта был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов. Эту дату восьмой год подряд празднуют не только в Крыму, но и в других регионах страны.