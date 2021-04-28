За наезд на журналиста будут судить экс-помощника политика Анатолия Быкова, обвиняемого в убийствах

В Красноярске передали в суд дело Алексея Талюка, которого обвиняют в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Талюк был помощником политика и бизнесмена Анатолия Быкова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в двойном убийстве и подозрению в управлении преступным сообществом.

Сам Талюк оказался в центре скандала 20 февраля 2020 года, когда на автомобиле Mercedes совершил наезд на журналиста, который попытался задать ему несколько вопросов.

«Заметил нашу съемочную группу, которая оказалась у него на пути, и, несмотря на это, резко вдавил на педаль газа и переехал мою правую ногу», — рассказал корреспондент федерального телеканала, лежащий на месте событий.

Журналист получил вред здоровью средней тяжести. Он приехал из Москвы в Красноярск, чтобы поговорить с Талюком на тему «коррупции и мошенничества».

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении «воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста», — отметили в надзорном ведомстве.

Как поясняет «Коммерсант Сибирь», ранее экс-помощнику Быкова предъявили обвинение в покушении на мошенничество — эту тему хотел обсудить пострадавший журналист.

«Талюк с сообщником пообещал местному предпринимателю помочь избежать изменения категории принадлежащих ему земельных участков. За свои услуги запросили 10 млн рублей, при этом полномочиями для решения вопроса не обладали», — сообщило издание версию следствия.

Кстати, накануне Быков объявил о решении прямо из СИЗО баллотироваться в депутаты Госдумы.