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За неделю на 40% выросло число тяжелобольных ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 8 июля, зарегистрировали 219 новых случаев заболевания коронавирусом и 16 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

7 июля впервые с января 2021 года число зараженных ковидом за сутки превысило отметку +200. По данным на 1 июля, зафиксировали 368 тяжелобольных, а 8 июля — 528.

15 июля 2020 года в крае зарегистрировали так называемый антирекорд (+246 инфицированных). Какой показатель будет 15 июля 2021 года, узнаем через неделю.

На 8 июля всего в крае инфицированных — 56 006 (в том числе 3 782 ребенка до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 439 пациентов, из них за прошедшие сутки — 41.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 862 человека.

«Кроме этого, 698 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 101 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

«Развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3148, с ИВЛ — 292. Резервных коек: 809», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 528, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 174.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 534 человека: из них 16 — за прошедшие сутки (14 из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 2 539 человек (по иным причинам смерти — 995).

На коронавирус обследовали 1 613 470 человек. На 8 июля в регионе прививается 379 545 человек: 107 130 — получили первую прививку, 272 415 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее мэрия Барнаула пообещала усилить рейды против антимасочников в транспорте.

Из новых 219 заболевших по данным на 8 июля: Барнаул — 84, Бийск — 21, Рубцовск — 19, Алейск — 9, Новоалтайск и Локтевский район — по 7, Заринск и Благовещенский район — по 6, Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский и Кулундинский районы — по 5, Калманский и Топчихинский районы — по 4, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский и Шипуновский районы — по 3, Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный и Чарышский районы — по 2, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский и Суетский районы — по 1.

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