За неделю в Алтайском крае в ковидные госпитали положили всего 305 человек

Эпидорог превышен в 4 раза, по сравнению с аналогичной датой прошлого года — в 3 раза, рассказал он. По последним данным, за сутки подтвердилось 3 653 новых случаев ковида.
Количество вызовов скорой помощи только по Барнаулу достигает 1 400 звонков в сутки, по другим территориям края — более двух тысяч.
Также растет заболеваемость и внутри медицинских коллективов. На утро 7 февраля серьезная ситуация сложилась в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Славгороде и ряде районов.
«Мы где-то частично, а где-то и полностью в этих учреждениях переформатируем коллективы. При этом еще и оказываем помощь в неотложном формате», — отметил министр Попов.
Из-за того, что реорганизовали работу Диагностического центра, удалось разгрузить поликлинику № 1: 30 пациентов перевезли автобусом на прием к врачам диагностического.
Загрузка госпиталей
Ощущается и более легкое течение распространяющегося омикрона. Более низкими темпами растет загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях.
На сегодня занято 81% коек, прирост за прошлую неделю — на 305 пациентов, доложил Дмитрий Попов.
О том, как работает новая ковидная поликлиника в Диагностическом центре — в репортаже altapress.ru.