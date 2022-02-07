За неделю в Алтайском крае в ковидные госпитали положили всего 305 человек

Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае остается напряженной, заявил на совещании глава минздрава региона Дмитрий Попов.

Эпидорог превышен в 4 раза, по сравнению с аналогичной датой прошлого года — в 3 раза, рассказал он. По последним данным, за сутки подтвердилось 3 653 новых случаев ковида.

Количество вызовов скорой помощи только по Барнаулу достигает 1 400 звонков в сутки, по другим территориям края — более двух тысяч.

Также растет заболеваемость и внутри медицинских коллективов. На утро 7 февраля серьезная ситуация сложилась в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Славгороде и ряде районов.

«Мы где-то частично, а где-то и полностью в этих учреждениях переформатируем коллективы. При этом еще и оказываем помощь в неотложном формате», — отметил министр Попов.

Дмитрий Попов , глава минздрава Алтайского края. Антон Федотов , пресс-служба правительства Алтайского края

Из-за того, что реорганизовали работу Диагностического центра, удалось разгрузить поликлинику № 1: 30 пациентов перевезли автобусом на прием к врачам диагностического.

Загрузка госпиталей

Ощущается и более легкое течение распространяющегося омикрона. Более низкими темпами растет загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях.

На сегодня занято 81% коек, прирост за прошлую неделю — на 305 пациентов, доложил Дмитрий Попов.

О том, как работает новая ковидная поликлиника в Диагностическом центре — в репортаже altapress.ru.