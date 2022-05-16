За три секунды раскупили коллекционные Барби с лицом Елизаветы II

Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды, сообщает Guardian .

Куклы были выпущены ограниченной серией специально к 70-летию правления королевы Великобритании. Их продавали по 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей).

Теперь большинство купивших таких Барби хотят продать их на eBay как минимум по двойной цене, указывает британское издание.

Производитель кукол компания Mattel подтвердила — лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании, однако намекнула, что может поступить новая партия товара, пишет bfm.ru.

Барби в образе Елизаветы II — один из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который широко отметят в начале июня. Среди других памятных вещей, выпущенных к этой дате, — фарфоровые чашки, плюшевые мишки, текстиль и магниты на холодильник.

О кукле

Кукла Barbie Signature Queen Elizabeth II одета в платье цвета слоновой кости с синей лентой, украшенной миниатюрными медальонами. Именно этот образ английская королева предпочитает на семейных портретах.

На шее куклы колье из белого металла, имитирующее бриллианты, в ушах крупные серьги. Седую аккуратную прическу украшает копия тиары королевы Александры Уэльской «Кокошник». Та, в свою очередь, скопировала ее с украшения сестры, российской императрицы Марии Федоровны.

В тиаре «Кокошник» Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа. Руки куклы не в традиционных перчатках, а в белых рукавицах. Лицо игрушки напоминает оригинал, но все же Барби явно выглядит значительно моложе.

Красно-золотая коробка, в которую упакована кукла, имитирует тронный зал Букингемского дворца.

Ранее Елизавета II послушалась врачей решила отказаться от алкоголя.