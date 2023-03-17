За твои зеленые глаза. Самые нелепые налоги, которые вводили когда-либо на территории современной России

Ввести налоги на Руси впервые додумалась княгиня Ольга еще в 946 году. Последующие правители не только пытались сделать налоги и сборы основным источником пополнения государственной казны, но и выдумывали все новые причины, чтобы народ делился доходами. Даже тот народ, который и доходов-то толком не имел. Особенно отличился в этом смысле прогрессивный Петр I.

Банный сбор

В старые времена люди мылись в платных общественных банях, а владельцы этих бань не делились доходом с государством. Поэтому Петр I в 1704 году ввел налог как на общественные, так и на обычные бани в жилых домах.

Бояре, согласно указу, должны были платить по три рубля в год, дворяне и купцы, которые получали доход с бань больше 50 рублей в год — по рублю в год. С остальных граждан, у кого при домах были бани, брали по 15 копеек в год.

Это большая сумма, поскольку за рубль можно было купить сотню кур.

Сбор с бань продержался полвека, его отменили только в 1755 году.

Баня. Кижи. ru.wikipedia.org

Пошлина на соль

Производством соли на Руси занимались и казенные, и частные солеварни. Правом беспошлинного варения соли пользовались только монастыри.

В 1646 году правительство вместо прямых налогов, так называемых «стрелецкой» и «ямской» деньги, ввела новый косвенный налог — на ввоз соли в размере 2 гривен (20 копеек) с пуда (16,38 кг). Стоимость соли при этом возросла в пять раз — с 5 до 25 копеек за пуд.

В декабре 1647 года налог отменили, потому что многие купцы отказались от продажи соли. Тогда правительство решило взыскать задолженность за два года за отмененные ранее подати, что привело к знаменитому Соляному бунту.

В 1862 году государство установило акциз на соль. Ставка акциза колебалась в зависимости от местности от 8 до 30 копеек за пуд. За счет такой дифференциации планировали поддержать производство соли в регионах.

В 1879 и 1880 годах купечество попросило отменить налог, что и сделали. Цена на продукт снизилась: с рубля до 20−40 копеек за пуд.

В 1892 году министерство финансов решило восстановить налог на соль, но это не удалось.

Соль СС0

Знаменитые бороды

После 1705 года Петр I ввел один из самых крупных налогов — для тех, кто отказался сбривать бороды. Что бывсе были похожи на европейцев. Сбрить бороды и усы должны были все жители городов.

Налог для отдельных особо богатых купцов, которые не хотели менять имидж, был выше остальных — 100 рублей в год. Служащие при дворе, а также купцы со средним достатком, чиновники и ремесленники с бородами платили 60 рублей за год. Меньше всего платили ямщики и извозчики — по 30 рублей в год.

Налог полагался и бородатым крестьянам — за въезд в город у них забирали 1 копейку. В деревнях они могли бороды не брить. Исключением были попы и дьяконы, на них указ не распространялся.

Налог отменили лишь в 1772 при правлении Екатерины II. Но запрет на ношение бород и усов для чиновников, военных и придворных остался.

Оформленые усов и бороды. из рекламы Braun

Факт В начале XX века в Алтайском крае был налог на полоскание белья в проруби. Так власти боролись с загрязнением окружающей среды. За зиму нужно было заплатить 20 копеек. За каждый поход с коромыслом по воду брали по 2 копейки. Правда, налоги так и остались на бумаге — никто не придумал механизма учета таких податей.

Для нечистокровных

В 1704 году «налоговики» Петра I объявили жителям Уфимского уезда о введении новых податей. Среди них был налог на цвет глаз.

По максимальному тарифу платили обладатели голубых глаз — 13 алтын (39 копеек) в год, а вот кареглазые жители — всего 2 алтына (6 копеек).

Новый налог объясняли стремлением ограничить число переселенцев из центра страны. Коренные башкиры преимущественно были кареглазыми. Таким образом боролись и со смешением кровей.

Интересно, что о налоге известно только из жалоб самих башкир, а документального подтверждения указа не существует, в Полном собрании законов Российской империи его нет.

Глаза. unsplash.com

Мало детей

С октября 1941 года советскому человеку очень было выгодно получить медицинский статус бездетного человека. В противном случае — женат ли ты или одинок — надо было платить налог. Об этом гласил Указ президиума Верховного Совета СССР.

Налог удерживал работодатель прямо из зарплаты. Если доход меньше 150 рублей в месяц налог составлял пять рублей, при зарплате больше этой суммы — 5% от зарплаты. Колхозники и владельцы собственных крестьянских хозяйств платили фиксированный налог в размере 100 рублей в год.

В 1944 году налог повысили до 6% от зарплаты, его платили мужчины от 20 до 50 лет и женщины от 20 и до 45 лет.

После Великой Отечественной войны в деревнях почти не осталось мужчин, женщинам не за кого было выходить замуж и поэтому рождалось мало детей.

Если же семья все-таки создавалась, но в ней не было детей, то колхозники должны были платить до 150 рублей в год, при рождении первого ребенка плата сокращалась до 50 рублей, после второго до 25, и только, начиная с появления третьего ребенка в семье, она не облагалась налогом.

В годы Великой Отечественной войны СС0

Также налог не применялся к тем, кто по состоянию здоровья не мог иметь детей, к гражданам, чьи дети умерли, числились погибшими или без вести пропали во время Великой Отечественной войны. При усыновлении детей, налог за бездетность отменялся.

В 1952 году налог для колхозников и малоимущих семей был отменен. Налог для остальных граждан отменили лишь в 1992 году после распада СССР.