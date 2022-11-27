Заболеваемость ОРВИ стремительно растет среди взрослых и школьников

К концу ноября в Алтайском крае заметно выросла заболеваемость ОРВИ. Сейчас в регионе среди населения болеют в основном школьники и взрослые, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

В период с 14 по 20 ноября на территории Алтайского края зарегистрировано уже 17 тыс. случаев заболевания. Такой показатель оказался выше, чем на предыдущей неделе — на 11,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он в 1,8 раза ниже.

Заболеваемость в четырех городах и девяти районах выше среднекраевого уровня. Прививочная компания против гриппа продолжается до сих пор. В крае привито уже более 1 млн человек.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае школьные классы и группы в детских садах закрывают на карантин.