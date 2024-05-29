‌Ниагарский водопад состоит из трех потоков, второй по величине из которых — Американский водопад.

Из-за частых камнепадов скопились глыбы. Это вызвало тревогу у специалистов — груды камней грозили однажды вовсе перекрыть поток, указывает gismeteo.ru.

И власти США и Канады в 1969 году пришли к соглашению — остановить бурное течение воды над Американским водопадом на несколько месяцев.

Такой период времени — для расчетов, узнать характер отложений и состав пород. Чтобы точно выяснить — так ли необходимо удалять с пути воды каменные обломки.

Миссия выполнима

За три дня 1200 грузовиков доставили около 28 тыс. тонн камня в реку вверх по течению.

Ручей с монетами

Воду отвели в сторону водопада Подкова. И Американский водопад превратился в небольшой ручеек.

На обнажившемся дне обнаружились сотни тысяч монет — их бросали в воду туристы. Правда, на какую сумму набросали денег путешественники, не сообщается.

Работа инженеров

Инженеры прощупывали породу, искали линии разломов и точки напряжения. Они пытались понять — обрушатся ли в скором времени еще какие-то участки.

После изысканий они укрепили слабые места болтами и просверлили отверстия. Сделано это было для того, чтобы дать воде альтернативный путь и снизить ее давление на слабые зоны.

Упавшие камни решили не трогать — это испортило бы ландшафт. И не последнюю роль сыграло финансирование такой меры. Подобная чистка стоила бы астрономической суммы.

Забурлило!

После изысканий плотину сняли, и вода снова хлынула вниз. И сейчас туристы вновь приезжают на водопад, бросают монеты, фотографируются на память.

В ноябре 2023 года после мощного взрыва закрыли Радужный мост через Ниагарский водопад. Это произошло на американской части. Сам мост находится между США и Канадой.

Судя по первым сообщениям, случился какой-то инцидент с участием автомобиля. На месте ЧП — задымление, зафиксированы повреждения в районе пограничного пункта. Работали сотрудники экстренных служб.

Глобальная катастрофа

Между тем среди глобальных катастроф на Земле — исчезновение Ниагарского водопада. В 2017 и 2019 годах водопад замерзал. Аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания водопада.

Сам поток не замерзал, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

Множество туристов приезжали тогда посмотреть на необычное зрелище привлекло в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио.

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