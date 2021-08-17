«Зачем так врать?»: красноярцы возмутились отчетом мэра перед Путиным

Стенограмму совещания опубликовали на сайте Кремля. Еремин сообщил президенту, что поводов для беспокойства не было из-за задымления от лесных пожаров в Якутии.

«Состояние на сегодняшний день по задымленности в городе у нас, можно сказать, достаточно хорошее. Но, действительно, с 7 по 11 августа у нас был введен режим неблагоприятных метеорологических условий, при этом, конечно, визуально задымленность от пожаров в Якутии вызывала много обращений, но они все были в большей степени связаны именно с причинами, что происходит», — доложил президенту мэр Красноярска.

Еремин подчеркнул, что в этот период не фиксировали никаких обращений по поводу ухудшения состояния здоровья жителей города.

Также он отметил, что власти ведут работу с крупными предприятиями-загрязнителями, которым рекомендовали снижать производственные нагрузки.

«Посмотрите еще раз, поговорите с медиками. Если кто-то остро нуждается и без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий», — посоветовал президент.

В соцсетях красноярцы заявили, что слова Еремина не соответствуют действительности — многие горожане в дни задымления жаловались на ухудшение состояния здоровья.

Напомним, более тысячи красноярских поселений окутал дым от пожаров в Якутии, а в Красноярске ввели режим «черного неба».

Даже сам мэр в своем Instagram поддержал ставший популярным среди красноярцев мем об улучшениях в городе, которые все увидят после рассеивания дыма.

Жители комментируют отчет: «Зачем так врать?», «Снижают производственные нагрузки. Ну не смешите, люди уже научились распознавать запах от пожаров от запаха выбросов», «Пора бы признаться, что в Красноярске давно уже не все хорошо с экологией и без горящих лесов», «Вряд ли красноярцы согласятся с докладом, с оценкой того, что происходило в эти дни в городе».

Ранее советник красноярского губернатора назвал людей «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма» — из-за жалоб на задымление в Красноярске.