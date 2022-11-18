Зачем в Барнауле появились новые сирены и где их установили

Две новые сиренно-речевые установки появились в Барнауле 17 ноября. Мэрия Барнаула рассказала , где их установили и с какой целью.

Новые сирены установили в поселке Спутник и на улице Взлетной.

Они нужны, чтобы своевременно проинформировать жителей о возникновении или угрозе какой-либо опасности. Например, ландшафтных или лесных пожаров, наводнений и других ЧС.

Мэрия Барнаула подчеркивает, что новое оборудование значительно лучше предыдущего. Оно охватывает бо́льшую зону, а к звуковому сопровождению добавили речевое оповещение.

Ранее, в мае 2022 года, аналогичные оповещатели установили в поселке Пригородном, Плодопитомнике, Березовке, Новомихайловке, Казенной Заимке и Научном городке.