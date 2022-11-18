Зачем в Барнауле появились новые сирены и где их установили

Новые сирены установили в поселке Спутник и на улице Взлетной.
Они нужны, чтобы своевременно проинформировать жителей о возникновении или угрозе какой-либо опасности. Например, ландшафтных или лесных пожаров, наводнений и других ЧС.
Мэрия Барнаула подчеркивает, что новое оборудование значительно лучше предыдущего. Оно охватывает бо́льшую зону, а к звуковому сопровождению добавили речевое оповещение.
Ранее, в мае 2022 года, аналогичные оповещатели установили в поселке Пригородном, Плодопитомнике, Березовке, Новомихайловке, Казенной Заимке и Научном городке.