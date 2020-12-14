Задержали подозреваемых в краже миллионов у арестованного бизнесмена Анатолия Быкова

Напомним, Быков сейчас находится в СИЗО по подозрению в организации убийства двух человек в 1994 году.
О краже денег со своих счетов красноярский бизнесмен и политик заявил после ареста в мае.
«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионов <…> задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка», — сообщили в МВД.
Подозреваемых вычислили «благодаря кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников Сбербанка».
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что одним из потерпевших оказался Быков — у него украли несколько миллионов рублей.
Мошенники изготавливали поддельные паспорта и предъявляли в офисах сотовой связи с просьбой перевыпустить сим-карты. Таким образом они заходили в мобильные банки и переводили деньги.
Летом 2020 года бизнесмен Быков, обвиненный в создании ОПГ, написал из СИЗО письмо, в котором рассказал, что если он и был лидером, то только в спорте.