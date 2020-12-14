Задержали подозреваемых в краже миллионов у арестованного бизнесмена Анатолия Быкова

В Москве задержали двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, в том числе у красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, сообщает ТАСС .

Напомним, Быков сейчас находится в СИЗО по подозрению в организации убийства двух человек в 1994 году.

О краже денег со своих счетов красноярский бизнесмен и политик заявил после ареста в мае.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионов <…> задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка», — сообщили в МВД.

Подозреваемых вычислили «благодаря кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников Сбербанка».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что одним из потерпевших оказался Быков — у него украли несколько миллионов рублей.

Мошенники изготавливали поддельные паспорта и предъявляли в офисах сотовой связи с просьбой перевыпустить сим-карты. Таким образом они заходили в мобильные банки и переводили деньги.

Летом 2020 года бизнесмен Быков, обвиненный в создании ОПГ, написал из СИЗО письмо, в котором рассказал, что если он и был лидером, то только в спорте.