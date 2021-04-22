Загадочную сардельку из школьной столовой рассмотрели на спецкомиссии в Сибири

В Кемерове организовали проверку после появления в соцсетях пятнистой сосиски, сфотографированной в школьной столовой, пишет « Сибдепо ».

Внимание общественности привлекла сосиска с небольшим пятном. Одни считают, что на сардельке плесень, а другие уверены, что это — специя.

«Дети продолжают питаться тухлым», — написали в комментариях к фото, указав номер школы и выдвинув требование «перестать».

На претензию сразу отреагировали в МАУ «Школьное питание Кемерово», указав, что сосиски изготовлены по «детскому госту».

Поставляют яства в столовую строго по заявке — свежими и в день приготовления, так что на пищеблоке они не хранятся и сразу идут в приготовление.

«Согласно ГОСТу допустимо в изделии вкрапление специй. И это именно специя. Кроме того с данной сосиской ребенок обратился к работнику столовой, где ему разъяснили что это за вкрапление и выдали другую сосиску. Далее ее отсмотрела вся бракеражная комиссия, ни какой плесени не обнаружили», — сообщили специалисты.

Также отметили, что в школе работает «Родительский контроль» — каждый родитель может проверить качество питания.

Ранее в Барнауле школьникам выдали компот с червячками, в Омске пытались накормить синим омлетом, а в Кемерове потчевали хлебом с вкраплениями плесени. К этому набору идеально подошла бы загадочная сарделька.