Законопроект о похоронном деле внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о похоронном деле. Он предполагает полную замену закона, который действует в России уже четверть века, сообщает ТАСС .

Сейчас похоронная отрасль у многих ассоциируется «с серым, даже черным бизнесом», сказал глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, отрасль должна стать «максимально прозрачной и понятной для всех». Это ценовая политика, бесплатный базовый пакет от государства, правовая защита прав граждан, потерявших близких, единые требования к специализированным службам.

Пахомов отметил — смысла в «косметической правке» действующего сейчас закона нет, пишет bfm.ru. Необходимо «концептуально реформировать эту отрасль, ставя ее на общефедеральную правовую основу».

Ранее сообщалось, что алтайский ОНФ опасается, что покойников будут возить на такси из-за ремонта моста на Новом рынке.