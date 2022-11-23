24 ноября
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Жизнь

Законопроект о прожиточном минимуме утвердила Госдума

Закон об увеличении прожиточного минимума в 2023 году до 14 тыс. 375 рублей, Госдумой принят в третьем чтении. Данные опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Как объяснил кабмин в пояснительной записке, величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 тыс. 375 рублей) и 2024 г. (15 тыс. 049 рублей).

Инициатива была одобрена 22 ноября во втором чтении. Прожиточный минимум в 2022 году составляет 11 тыс. 950 рублей. В размере 13 тыс. 026 рублей он установлен для трудоспособного населения.

Для детей — 11 тыс. 592 рублей, для пенсионеров — 10 тыс. 277 рублей.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми.

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